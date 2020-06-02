Умер глава поселка Комсомольский Владимир Глазков

В Павловском районе Алтайского края 31 мая в возрасте 54 лет умер председатель Комсомольского сельсовета Владимир Глазков. Его похороны состоялись во вторник, 2 июня.

Прощание с умершим прошло в ритуальном зале Павловского района, а похороны – в селе Урожайном. Представители администрации района и главы сельсоветов выразили глубокие соболезнования родным и близким Глазкова.

"Владимир Васильевич внес большой вклад в развитие сельсовета и района. Был неравнодушным, отзывчивым и грамотным руководителем. Пользовался большим уважением односельчан и коллег", – пишет администрация района.

По предварительным данным, причиной смерти Глазкова послужило резкое ухудшение состояние здоровья. Ранее он перенес несколько инсультов, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на источник в муниципалитете.

Владимир Васильевич Глазков родился 20 февраля 1966 года в селе Лебяжьем Павловского района. Он 23 года проработал в органах внутренних дел, а в 2012 году возглавил Комсомольский сельсовет.