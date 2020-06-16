За минувшие сутки в России зафиксировали 8 248 новых случаев заражения коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве – 1 416 человек, Московской области – 694, Иркутской области – 319, Санкт-Петербурге – 234 и Свердловской области – 231.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 545 458 заболевших в 85 регионах. Выздоровело за сутки 9 767 человек, всего выписали из больниц 294 306 пациентов.

Скончались еще 193 человека с коронавирусом, а за весь период в России с таким диагнозом умерли 7 284 пациента.

По последним данным, в Алтайском крае насчитывается 2 939 зараженных коронавирусом и 42 смерти. За последние сутки в регионе выявили 72 зараженных и зафиксировали один летальный случай.