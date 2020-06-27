Из-за пожара на подстанции в Барнауле несколько улиц остались без электричества

Пожар произошел на двух подстанциях в Барнауле по адресам Гущина, 150/4, и Малахова, 44. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
На местах возгорания работали пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.
По словам жителей близлежащих районов, многоэтажки по улицам Малахова, Гущина, Юрина и Эмилии Алексеевой остались без электроэнергии. В комментариях под постами люди пишут, что пока не знают, когда закончатся ремонтные работы.
Ранее amic.ru писал о том, что жители Барнаула заметили столб черного дыма в районе улицы Сельскохозяйственной. Оказалось, что загорелись шины у одной из местных шиномонтажек.
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