Такой день. Алтайский край голосует за поправки, а в Барнауле сбивают пешеходов

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 2 июля. Без коронавируса.
Избирательная комиссия Алтайского края объявила предварительные результаты голосования по вопросу поправок к Конституции РФ. "За" проголосовали 645 603 человека (71,91%), "против" – 241 132 (26,86%).
На этом фоне сильно выделились жители ЗАТО Сибирского. В военном городке противников и сторонников изменений оказалось почти поровну — 46,84% и 52,11%, соответственно. Наибольшее число сторонников поправок зафиксировали в Ключевском (81,96%) и Родинском (81,21%) районах.
Два серьезных наезда на пешеходов зафиксировали в Барнауле. В одном из случаев мужчина скончался. Очевидцы утверждают, что он попытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Женщину без сознания увезли в больницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли двоих подростков, которых на бревне унесло течением к Новому мосту в краевой столице. Их пересадили на лодку и отвезли на берег. Медицинская помощь спасенным подросткам не потребовалась.
Известный алтайский пловец Андрей Гречин принял решение о возобновлении карьеры. 32-летний барнаулец сообщил, что хочет вернуться на плавательную дорожку и вновь проверить свои силы в соревнованиях против сильнейших спортсменов.
В Барнауле начали проводить бесплатные тренировки на открытом воздухе. Любой желающий в будние дни может прийти в парк "Изумрудный" и заниматься физической культурой под руководством фитнес-тренера. Занятия проводят два раза в день.
Подрядчик из Барнаула может остаться без оплаты работ по контракту на ремонт дорог, общей стоимостью в 3 млн рублей. Администрация Каменского района утверждает, что дорожники отремонтировали проезжую часть не по ГОСТу.
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