На пешеходном переходе в Барнауле сбили женщину

Вечером 2 июля в Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской Госавтоинспеции.
ДТП произошло на улице Антона Петрова напротив бывшего магазина "Аяс". Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda Inspire, наехал на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина потеряла сознание. С полученными травмами ее увезли в горбольницу № 1. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Барнауле мотоциклист насмерть сбил пешехода перед мостом на Павловском тракте. По словам очевидца, байкер ехал на высокой скорости, а пожилой мужчина в этот момент переходил дорогу на красный цвет светофора.
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