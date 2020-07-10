Такой день. Режим ЧС из-за засухи и дорожающий мед в Алтайском крае

Amic.ru — о главных событиях Алтайского края за 10 июля. Без коронавируса.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим будет действовать в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.
Из-за засухи алтайские пасечники предрекают рост цен мед. При этом сильнее всего могут подорожать его "эксклюзивные" сорта. А вот стоимость меда из разнотравья и таежного не должна существенно измениться: его и так достаточно на рынке.
Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний. По данным Минздрава, в регионе приходится 6,6 тыс. случаев шизофрении, деменции и других умственных и психических расстройств на 100 тысяч населения.
Над входом в здание Дворца спорта в Барнауле появился логотип. На фоне темно-синего фасада спорткомплекса теперь красуется треугольная эмблема ХК "Динамо-Алтай".
На время реконструкции участка шоссе Ленточный бор в Барнауле изменится схема движения общественного транспорта. Ранее стало известно, что часть этой дороги перекроют с 12 июля.
Мэрия Барнаула выставила на аукцион торговые площади в подземном пешеходном переходе на площади Октября . Аренду планируют заключить на 11 месяцев, а на выбор представили два лота — один крупный, а другой — небольшой.
В Алтайском крае на трассе А-322 недалеко от Рубцовска произошло смертельное ДТП — погиб один человек, еще один пострадал. Во время обгона водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
Студент-самовыдвиженец из АлтГУ решил побороться за кресло депутата АКЗС. 21-летнему Дмитрию Трегубу предстоит собрать почти две тысячи подписей избирателей.
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