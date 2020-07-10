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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 103

, ИА "Амител"
Главное за 10 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край попал в пятерку регионов-лидеров по приросту новых зараженных коронавирусом и занял первое место в стране по скорости распространения инфекции. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ, а открывшиеся турбазы страдают без туристов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Новый указ губернатора

Виктор Томенко 10 июля внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В документе есть как послабление режима, так и ряд ужесточений.

Ужесточили:

  • В регионе запретили обслуживать посетителей без масок. Ответственность за соблюдение этого пункта теперь возложили на предпринимателей и руководителей организаций.
  • Предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами, установить на  входе в помещение дозатор с антисептиком, проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха.

Смягчили:

  • Власти допустили открытие пляжей. Для этого организациям нужно получить санитарно-эпидемиологические заключение о том, что территория и вода безопасны для отдыхающих.
  • Спортсменам разрешили тренироваться (но касается это только тех, кто входит в сборные региона и "проходит спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства").
  • Разрешили торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках.
2
Сколько заболевших в Алтайском крае на 10 июля?

240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 5361 заболевший.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 127 инфицированных,
  • в Бийск – 30,
  • в Новоалтайске – 19,
  • в Рубцовске — 7,
  • в Михайловском, Первомайском Смоленском районах – по 6,
  • в Камне-на-Оби – 5,
  • в Заринске и Тальменский районе – по 4,
  • в Зональном районе – 3,
  • в Калманском, Ключевском, Крутихинский и Топчихинском районах – по 2, 
  • в Белокурихе, Яровом, Благовещенском, Волчихинском, Залесовском, Завьяловском, Змейногорском, Красногорском, Кулундинском, Кытмановском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Целинном, Усть-Пристанском районах – по 1.

За весь период пандемии в регионе выздоровело 3676 человек (+109 за последние сутки). В тяжелом состоянии сейчас находятся 98 пациентов, на аппарате ИВЛ — 29. 

3
Два летальных случая

Утром 10 июля стало известно, что в крае скончались еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирус. У одного из них причиной смерти стал именно COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Алтайском крае умерло 119 человек, инфицированных коронавирусом. У 51 пациента причиной смерти врачи назвали COVID-19. В 65 случаях указываются иные причины. Три случая до сих пор находятся на экспертизе.

4
Умер 18-летний боец студотряда

ОтCOVID-19 в Алтайском крае скончался 18-летний боец студотряда "Магистраль". В тяжелом состоянии его увезли из Змеиногорска в больницу Барнаула. О том, что у молодого человека коронавирус, стало известно только после его смерти.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели студента. В оперштабе Алтайского края считают, что ответственность за случившееся должен нести работодатель, который не обеспечил безопасность работников.

По данным оперштаба, в больницы госпитализировали еще 16 бойцов студотряда. У них у всех легкие признаки ОРВИ, состояние пациентов стабильное. Всего же в студенческом отряде 128 человек. Все они прибыли в Змеиногорск на сбор ягод, заключили трудовой договор с предприятием и проживали в одном общежитии. 

 

5
Турбазам не хватает туристов

Туристический сезон в Алтайском крае начался, но работают пока 611 турбаз и гостиниц. Это всего 80% от общего числа туробъектов, остальные только готовятся к запуску.

При этом пока загрузка на базах невысокая. К примеру, на выходных 4 и 5 июля в туркомплексах региона проживало порядка 14 тыс. человек (загрузка 40%), а во время рабочей недели - 10-11 тысяч (загрузка 35%).

40% туристов отдыхает в Алтайском районе (это 40%), по 15-17% — в Белокурихе и Завьяловском районе. Остальные — на других территориях региона.

В целом, турпоток в Алтайский край по сравнению с 2019-м упал почти в три раза. За полгода регион посетили всего 336 тысяч туристов. Хотя в прошлом году за аналогичный период их было 1 миллион. По оценкам экспертов, при самом оптимистичном прогнозе именно такое число отдыхающих приедет в регион за весь 2020-й.

6
Турбизнес: поддержка и убытки

Туротрасль в Алтайском крае значительно пострадала из-за ограничений по COVID-19. Однако с рынка официально никто не ушел, случаев банкротства среди турфирм не зарегистрировано, рассказал Евгений Дешевых, начальник управления по туризму.

За период с апреля по июнь турбизнес получил поддержку на сумму свыше 300 млн рублей. В частности, на кредиты под 0% для выплаты зарплат, на льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%, кредитные каникулы.

400 туркомпаний воспользовались отсрочкой по страховым взносам и субсидией на выплату зарплаты в случае сохранения штата компании.

Пандемия отразилась и на доходах. "Можно констатировать, что по сравнению с прошлым годом доходы снизились в три раза: с 4,8 млрд рублей до 1,6 млрд. Также снизился и объем платных услуг в сфере туризма — с 2,3 млрд до 800 млн", — говорит Дешевых.

В лучшем случае по итогам 2020 года туротрасль сможет заработать только 70% от уровня 2019-го. 

7
В летних кафе нашли нарушения

В каждом пятом уличном кафе Алтайского края Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм. В основном сотрудники не надевают маски, перчатки, либо носят маски неправильно.

За нарушение составляют протоколы об административном нарушении. Предпринимателям грозят штрафы в размере до 15 тысяч рублей (решение принимает суд).

8
Санобработка на улицах Барнаула

В Барнауле возобновили дезинфекцию мест общественного пользования, подземных переходов и остановок хлорсодержащими средствами. В мэрии говорят, что это делают для снижения рисков распространения коронавируса.

Все используемые препараты разрешены, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для горожан. По плану властей, обработать должны 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановок.

9

В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Что еще почитать и посмотреть 10 июля: 

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Власти рассказали, какие туристические фестивали планируют провести на Алтае
В другой реальности. Где купаются барнаульцы, пока бассейны закрыты из-за COVID

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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