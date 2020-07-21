"Совесть имейте". В одном из домов Барнаула неизвестный разломал перила

Фото: Barnaul 22
В Барнауле неизвестные сломали перила в девятиэтажном доме, сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел во вторник, 21 июля, на первом этаже дома № 7 по улице Солнечная Поляна. Как объяснила очевидец, она услышала громкий шум в подъезде, похожий на падение листов железа. Причем незадолго до этого в подъезд заходил человек со своим ключом.
После этого женщина обнаружила практически уничтоженные перила – поручни были сломаны, а прутья изогнуты, местами оторваны и скручены.
"Совесть имейте, в подъезде дети проходят, свет отключат и все, кто-нибудь наткнется. Просто ужас", – рассказала жительница дома.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 21 июля неизвестные опрокинули на бок статую медведя на барнаульском "Арбате". Позднее мэрия сообщила, что мишка "набрался сил и проснулся", а если кому-то еще придет в голову идея его "усыпить", то он "может и разозлиться".
Комментарии