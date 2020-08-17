В Алтайском крае бензин дешевле, но на зарплату много не купить

Рассчитан объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, сообщает РИА "Новости".
Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2160 литров бензина, далее идут Москва (1939), Чукотский (1727) и Ненецкий (1661) автономные округа, а также Магаданская область (1626).
Меньше всего топлива можно купить в Дагестане – 535 литров, в Карачаево-Черкесии (550), Кабардино-Балкарии (567), Ивановской области (573) и Ингушетии (574).
Жители Алтайского края на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести 618 литров бензина, цена которого на конец июля зафиксирована на отметке 40,58 рубля.
Изменение цены бензина марки АИ-92 с начала года показало уменьшение на 1,1%. В рейтинге регион занял 70-е место из 85. При этом дешевле топливо только в Челябинской области (39,72 рубля).
Сейчас в среднем по России на зарплату можно купить 987 литров бензина. С начала года он подорожал на 1,9%, достигнув стоимости 43,06 рубля.
Комментарии
еще и не доливают, особенно сетевые заправки!
Могу себе позволить купить 20л.бензина в месяц, остальное на еду, коммуналку.
А в попугаях не пробовали зарплату мерять??
Бензин, в современных реалиях, один из основных статей расхода семейного бюджета, наравне с расходами на еду и коммуналку.
487 литров бензина на ВСЮ зарплату могут!! Но не будут. Автомобиль сейчас роскошь, а не средство передвижения.