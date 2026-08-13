Зоопсихолог объяснила, зачем кошки прикрывают глаза
Так питомец "посылает сигнал" хозяину
13 августа 2026, 23:05, ИА Амител
Зоопсихолог компании SUPERPET Оксана Ершова в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему медленное моргание — главный признак кошачьего доверия.
«Так она показывает, что не ожидает опасности. Это своеобразный социальный сигнал доверия, потому что кошки не прикрывают глаза, если чувствуют потенциальную опасность», — рассказала Ершова.
Как добавил зоопсихолог, подмигивание часто сопровождается расслабленной позой и мурлыканьем.
В дикой природе прямой взгляд воспринимается как вызов или угроза. Когда кошка медленно прикрывает глаза рядом с человеком, она демонстрирует полное спокойствие, безопасность и эмоциональный комфорт. Таким образом животное формирует прочную связь с хозяином и снижает уровень тревожности.
Чтобы ответить питомцу взаимностью, эксперт советует тоже медленно моргнуть ему в ответ. Кошка поймет этот сигнал и, скорее всего, подмигнет вам в ответ, продолжив общение. При этом Ершова предостерегает от долгого пристального взгляда: он может напугать питомца, особенно если тот видит вас впервые. Быстрое моргание также не рекомендуется.
«Для многих животных такое взаимодействие глазами может восприниматься как давление или угроза. Именно поэтому некоторые кошки начинают отворачиваться, прижимать уши или уходить», — объяснила эксперт.
08:14:31 14-08-2026
Наверное потому что могут?