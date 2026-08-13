Так питомец "посылает сигнал" хозяину

13 августа 2026, 23:05, ИА Амител

Кошка шотландской породы / Фото: amic.ru

Зоопсихолог компании SUPERPET Оксана Ершова в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему медленное моргание — главный признак кошачьего доверия.

«Так она показывает, что не ожидает опасности. Это своеобразный социальный сигнал доверия, потому что кошки не прикрывают глаза, если чувствуют потенциальную опасность», — рассказала Ершова.

Как добавил зоопсихолог, подмигивание часто сопровождается расслабленной позой и мурлыканьем.

В дикой природе прямой взгляд воспринимается как вызов или угроза. Когда кошка медленно прикрывает глаза рядом с человеком, она демонстрирует полное спокойствие, безопасность и эмоциональный комфорт. Таким образом животное формирует прочную связь с хозяином и снижает уровень тревожности.

Чтобы ответить питомцу взаимностью, эксперт советует тоже медленно моргнуть ему в ответ. Кошка поймет этот сигнал и, скорее всего, подмигнет вам в ответ, продолжив общение. При этом Ершова предостерегает от долгого пристального взгляда: он может напугать питомца, особенно если тот видит вас впервые. Быстрое моргание также не рекомендуется.