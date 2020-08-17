Двигатель прогресса. Почему абитуриенты выбирают энергетическое машиностроение

Какой мальчишка в детстве не мечтал сконструировать настоящий двигатель. Для будущих студентов направления "Энергетическое машиностроение" на факультете энергомашиностроения и автомобильного транспорта (ФЭАТ) АлтГТУ мечта может стать реальностью.
Чему учат на факультете?
За четыре года обучения студенты познают основы конструкторской деятельности, разрабатывают детали и узлы электроэнергетического оборудования, осваивают проектный менеджмент.
На факультете изучают начертательную геометрию, инженерную графику, материаловедение, технологии конструкционных материалов, механику материалов и конструкций, детали машин и основы конструирования, метрологию, стандартизацию и сертификацию, термодинамику.
Важный курс – управление техническими системами. В зависимости от выбранного профиля студенты могут осваивать двигатели внутреннего сгорания, котлы, турбины и тому подобное. А еще выпускники будут разбираться в метрологии, стандартизации и сертификации, разрабатывать техническую документацию и инструкции. И иметь навыки обслуживания оборудования, его наладки и внедрения в производство.
Почему выбирают это направление?
В 2020 году на факультете на бюджет поступят 154 человека, из них 46 человек будут учиться на направлении "Энергетическое машиностроение".
В их числе Данил Кострыкин, который набрал во время экзаменов 220 баллов.
"Поступаю и в "Политех", и на данное направление целенаправленно, так как вижу множество перспектив и возможностей для профессиональной реализации. Про ФЭАТ знаю уже очень давно. Не раз видел, как студенты факультета проводят мероприятия вместе с ГАИ. Заинтересовался, стал изучать, по каким направлениям ведут подготовку. Я уверен, что получу качественное образование в области энергетического машиностроения", – говорит Кострыкин.
Еще один абитуриент, Александр Шевелев, добавляет, что грамотные инженеры очень востребованы в компаниях и на заводах.
"Специалисты в сфере энергетического машиностроения знают абсолютно все о двигателях любого оборудования и машин", – объясняет он свой выбор.
И где они будут работать?
"90% выпускников работодатели разбирают еще до подготовки выпускной квалификационной работы. Каждый из выпускников 2020 года трудоустроился, как в родном крае, так и за его пределами", – рассказывает декан факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алексей Баранов.
Например, Денис Бошман работает в одном из крупнейших предприятий по производству тяжелых грузовых автомобилей страны ПАО "КамАЗ" (Набережные Челны).
"Еще на третьем курсе с ребятами отправились на практику в "КамАЗ". И я, и мои одногруппники показали себя с хорошей стороны, поэтому администрация предприятия пригласила нас на постоянную работу. Теперь я в должности инженера-конструктора, и в мои обязанности входит проектировка деталей для кабин", – рассказал Бошман.
А вот выпускник Иван Кулаев остался в Алтайском крае, полгода работает в ЗАО "Редукционно-охладительные установки". Такие кадры и стране, и региону очень нужны.
Комментарии
"Редукционно-охладительные установки" отличное предприятие, но с таким образованием там люди не нужны.
С этим образованием можно работать на алтайском моторном заводе, заводе Трансмаш, котольщики - на котольном, но где сейчас эти предприятия и кому нужны эти специалисты?
Ваша мысль непонятна. Специалисты-то нормальные из этого факультета выходят?
Специалисты может и нормальные, но ЗАВОДОВ НЕТ!