Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал о неблагоприятных погодных условиях в южных регионах Сибири, сообщает РИА "Новости".
"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться, – уточнил Вильфанд. – Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается".
По словам специалиста, ночные заморозки уже в ближайшие дни ожидаются в Костромской, Пермской и Челябинской областях, а также в Заволжье, на юге Сибири и Урала.
Эксперт уточнил, что резкое похолодание обеспечит антициклон над центром европейской части России благодаря притоку холодных масс по периферии.
Как ранее писал amic.ru, Вильфанд опроверг популярный миф о том, что бабье лето наступает 14 сентября. Он отметил, что период тепла может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом метеорологическое бабье лето связано с приходом азовского антициклона. Это довольно редкое явление и происходит оно примерно два раза в три года.
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