Видеозапись наезда на ребенка в Центральном районе появилась в Сети

Днем в Барнауле водитель Renault Logan совершил наезд на ребенка на проспекте Комсомольском. Позднее в Сети появилась запись происшествия.

"22 сентября в 14:40 на проспекте Комсомольском, в районе дома № 37 произошло ДТП – наезд на пешехода, ребенка 2010 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилем Renault Logan, под управлением мужчины 1993 года рождения", – пояснили в ГИБДД.

Однако пользователи, которые посмотрели видеозапись, увидели на ней то, что ребенок сам побежал под автомобиль. Комментаторы в сообществе "Инцидент Барнаул" предположили, что он мог сделать это на спор.