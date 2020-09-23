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Новости

Еще семь заразившихся коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За прошедшие сутки выявили 79 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще 79 инфицированных коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных в крае с начала эпидемии достигло 13 217 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Заринск – 10, Яровое – 7, Новоалтайск – 4, Заринский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Бийск, Крутихинский, Павловский районы – по 2, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Родинский районы – по 1.

Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 444. В тяжелом состоянии находятся 145 пациентов, из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, 22 сентября стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он продолжит работать удаленно.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.09.2020 11:43
- гость -

Какая интересная статистика. В Алтайском крае от ковида умирает практически каждый десятый заразившийся.

23.09.2020 11:44
- гость -

71 подключен к аппаратам ИВЛ.

много

23.09.2020 11:58
гость

а министр говорит, что у нас все хорошо

23.09.2020 11:58
Гость

Еще 79 инфицированных коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. - А сопли то у скольких?

23.09.2020 12:01
гость

Я болею. Кашель до рвоты, боли за грудиной, отдшыка. Как добиться теста? Дают только по номеру постановления контактного лица.

23.09.2020 12:01
Гость

(Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19). - Т.е это как - ранее диагностировали? Типа столько-то от вирусной пневмонией, столько то инфаркт, но полгода назад был диагностирован ковид с наморком, а столько то - несчастный случай, но месяц назад были ковидные сопли??? Чо за тупая статистика? Для идиотов?

23.09.2020 12:06
Гость

"Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19". - ранее это когда? месяц , два , три, четыре назад были сопли и диагностировали ковид? А умер типа от несчастного случая через полгода? или всё таки от вирусной пневмонии , Или от инсульта? Какие то размытые данные у вас в статистике! ( Это второй комментарий, первый удалили!)

23.09.2020 12:07
- гость -

23.09.2020 12:01
Гость
(Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19).
-------
Это значит, если ты умер от пневмонии, вызванной ковидом, но тест у тебя не успели взять, то в статистику ты не попадешь. Ранее диагностировали - это значит успели до смерти взять тест и получить положит.результат на ковид.

23.09.2020 12:13
- гость -

23.09.2020 12:01
гость
Я болею. Кашель до рвоты, боли за грудиной, отдшыка. Как добиться теста? Дают только по номеру постановления контактного лица.

Да тоже не дают! Ребенок в общежитии уже заперта больше двух недель, контакт был 8 сентября, Контактустановлен, выписали сразу постановление сидеть в комнате, забрали пропуск 4 человека сидят в четырех стенах и ждут теста,, пока не будет результат теста, из комнаты не выпускают! Штраф 80 тыс. рублей! Тест делать не идут! только вчера 22 сентября!!!после многочисленных требований сделали! И узнать результат только через 3 дня можно, т.е три дня ещё сидеть! И это происходит в Москве, а вы у нас хотите! Это прямо как тюремное заключение, пока тест не сделают - Сиди!!! А когда его сделают то???? Прямо ковидный террор какой-то!
Кстати тоже также болели ещё в январе, от врачей ничего не добилась, осталась хроника, занимаюсь самолечением, на таких врачей надежды уже нет никакой!

23.09.2020 12:16
Гость

3.09.2020 12:07
- гость -
23.09.2020 12:01
Гость
(Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19).


Это не значит ничего - догадывайтесь сами!

23.09.2020 12:17
Гость

23.09.2020 12:07
- гость -
23.09.2020 12:01
Гость
(Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19).
-------
Это значит, если ты умер от пневмонии, вызванной ковидом, но тест у тебя не успели взять, то в статистику ты не попадешь. Ранее диагностировали - это значит успели до смерти взять тест и получить положит.результат на ковид.

А что вы тыкаете, то ? вот сами в эту статистику и залазьте! Нечего тут народ устрашать!

23.09.2020 12:35
- гость -

23.09.2020 12:17
Гость

А что вы тыкаете, то ? вот сами в эту статистику и залазьте! Нечего тут народ устрашать!
-----
У-уу... как все запущено Вас не надо устрашать, уже и так от страха только что не писаетесь.

23.09.2020 12:44
Мухтар Бирюлькин

Отмена всех ограничений сейчас уместна, как никогда ранее.

23.09.2020 12:55
- гость -

Гелий-установки бы попросили у Москвы. Много тяжелых для небольшого по численности региона.

23.09.2020 13:16
- гость -

скоко воздушный шарик стоит? всяко дешевле недавно озвученного лекарства за 12тр

23.09.2020 13:21
- гость -

23.09.2020 12:01
гость
Я болею. Кашель до рвоты, боли за грудиной, отдшыка. Как добиться теста? Дают только по номеру постановления контактного лица._________________________________________
Зачем вам тест? Ну, допустим, ковид, и? лекарства нет. Пока не будет пневмонии (а скорее всего не будет), то все ок. Будет пневмония - выпишут антибиотики. Боитесь, сделайте КТ платно. Че орать тут?

23.09.2020 13:30
- гость -

23.09.2020 13:21
- гость -

Зачем вам тест? Ну, допустим, ковид, и? лекарства нет. Пока не будет пневмонии (а скорее всего не будет), то все ок. Будет пневмония - выпишут антибиотики. Боитесь, сделайте КТ платно. Че орать тут?
-------------
Зачем тогда вообще статистика, если тесты на деле практически никому не делают? И почему застрахованный по мед.полису человек при возникновении страхового случая должен платить за мед.обследование? Насчет антибиотиков, при вирусных пневмониях они не помогают, а лишь предотвращают рост патогенных бактерий на фоне воспаления. При коронавирусе лечат по другим схемам, и в домашних условиях человек сам себя не полечит, нет у него таких препаратов. Но можно подождать, пока без своевременного лечения дойдет до пневмонии и, возможно, до ИВЛ. Прекрасное предложение.

23.09.2020 13:43
М - математика

По всемирной статистике, умирает лишь 0,05% симптомных ковидных больных.
Следовательно, на 7 сегодня умерших в Алтайском крае должно быть 1400 новых симптомных заболевших.
А поскольку симптомных от силы 20% от всех заболевших, т.е. 80% переносят скрытно, даже не подозревая о вирусе, то в крае сейчас прибавляется порядка 7000 новых заболевших каждый день.

23.09.2020 13:56
гость

в крае сейчас прибавляется порядка 7000 новых заболевших каждый день - а мер никаких!!!

23.09.2020 13:58
М - математика

уточнение: ...в крае сейчас прибавляется порядка 7000 новых инфицированных каждый день, из которых 1400 имеют симптомы заболевания".

Конечно, цифры примерные, но, думаю реальные значения где-то близки, плюс-минус 30%

23.09.2020 14:01
- гость -

23.09.2020 12:01
Гость
Да. Для вас, поскольку весьма странные у вас умозаключения.

23.09.2020 14:02
- гость -

Зачем вам тест? Ну, допустим, ковид, и? лекарства нет. Пока не будет пневмонии
—————————
Как показывает практика, пневмония развивается даже у тех, кто переносит болезнь в легкой степени.

23.09.2020 14:14
- гость -

23.09.2020 14:06
- гость -

По полису ОМС он бесплатный.

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