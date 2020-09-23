Еще семь заразившихся коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще 79 инфицированных коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводят в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных в крае с начала эпидемии достигло 13 217 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Заринск – 10, Яровое – 7, Новоалтайск – 4, Заринский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Бийск, Крутихинский, Павловский районы – по 2, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Родинский районы – по 1.

Также за сутки скончались семеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 444. В тяжелом состоянии находятся 145 пациентов, из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, 22 сентября стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он продолжит работать удаленно.