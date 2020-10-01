Такой день. Крокодил в алтайской реке и призыв в армию

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 октября. Без коронавируса.

Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. До конца года из Алтайского края в вооруженные силы отправят 2500 новобранцев, а со всей страны – 128 тысяч человек.

В притоке Чарыша рыбак выловил крокодила и разделал его. Долго радоваться находке не пришлось: мужчину задержали инспекторы Минприроды и изъяли тушку тропической рептилии.

В Бийске водителя автобуса лишили прав за зажатую дверями пенсионерку. Из-за невнимательности шофера женщина получила перелом позвоночника.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов посетил несколько школ региона и проверил качество бесплатного питания для учащихся. Парламентарий остался удовлетворен увиденным и посчитал, что возникшие на начальном этапе проблемы уже решены.

2 октября Чуйский тракт в Алтайском крае вновь перекроют. Ограничения связаны с плановым проездом военной техники и будут действовать трижды в течение дня.

Пьяная пенсионерка избила таксиста сумочкой в Барнауле. Горожанка захотела, чтобы водитель отвез ее бесплатно, но делать этого мужчина не собирался.

Из-за технической ошибки многодетная семья из Барнаула лишилась пособия. Выплаты назначили только после вмешательства уполномоченного по правам человека.