Сколько заболевших в Алтайском крае 1 октября?

98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 59 – в Барнауле. Теперь в регионе 13 921 инфицированный, среди них 1037 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 285 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1148 пациентов, у 246 из них болезнь протекает в тяжелой форме (86 зараженных даже подключили к аппаратам ИВЛ).

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 493 человека. За прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 211 человек.