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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 186

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 1 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края изменили "ковидный" указ. Добровольцы рассказали о самочувствии после прививки от коронавируса, а губернатор Виктор Томенко, находясь на лечении, записал видеообращение к жителям региона. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 1 октября?

98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 59 – в Барнауле. Теперь в регионе 13 921 инфицированный, среди них 1037 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 285 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1148 пациентов, у 246 из них болезнь протекает в тяжелой форме (86 зараженных даже подключили к аппаратам ИВЛ).

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 493 человека. За прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 211 человек.

2
Изменение в "ковидный" указ

1 октября врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ.

По новому документу:

  • самоизоляция для жителей Алтайского края в возрасте старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, продлевается с 4 октября по 14 ноября 2020 года;
  • работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим, если это не нарушит рабочий процесс, либо ввести посменный график.

Да! И масочный режим никто не отменял. Поэтому выходя из дома прихватите с собой маску.

3
Первый доброволец – о самочувствии от прививки

После вакцинации от коронавируса главный инфекционист региона Ирина Переладова не почувствовала ухудшения самочувствия.

"Прошла неделя, и никаких проблем после прививки нет. Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается", – рассказала Переладова.

По словам врача, ее коллеги после прививки тоже не ощутили негативных последствий для здоровья.

4
Губернатор обратился к жителям региона

Губернатор Виктор Томенко записал видеобращение к жителям Алтайского края из больничной палаты.

Он рассказал, что ему пришли слова поддержки от тысяч людей. Это очень помогает ему сохранять нужный настрой на скорейшее выздоровление.

"Самочувствие немного улучшается и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе и в "Инстаграме". Это очень мощная позитивная энергия!!! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто все же заболел, как и я, – скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких", – говорит Томенко.

В связи с нарастающим числом заболевших COVID-19 Виктор Томенко еще раз обратился с призывом соблюдать все меры профилактики: масочный режим, социальную дистанцию и так далее.

5
Вспышка в команде

Несколько баскетболистов БК "Барнаул" заразились коронавирусом. Матч 1/16 финала Кубка России с ПБК "Руна-баскет", который должен был состояться 4 октября, перенесли. Пока неизвестно на какое число. Напомним, до этого вспышка COVID-19 произошла в ХК "Динамо-Алтай".

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях:

О детях и учебе:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 1 октября:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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