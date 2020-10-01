Власти Алтайского края изменили "ковидный" указ. Добровольцы рассказали о самочувствии после прививки от коронавируса, а губернатор Виктор Томенко, находясь на лечении, записал видеообращение к жителям региона. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 59 – в Барнауле. Теперь в регионе 13 921 инфицированный, среди них 1037 детей.
Коронавирусом уже переболели 12 285 жителей Алтайского края. На лечении находятся 1148 пациентов, у 246 из них болезнь протекает в тяжелой форме (86 зараженных даже подключили к аппаратам ИВЛ).
За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 493 человека. За прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 211 человек.
1 октября врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ.
По новому документу:
- самоизоляция для жителей Алтайского края в возрасте старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, продлевается с 4 октября по 14 ноября 2020 года;
- работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим, если это не нарушит рабочий процесс, либо ввести посменный график.
Да! И масочный режим никто не отменял. Поэтому выходя из дома прихватите с собой маску.
После вакцинации от коронавируса главный инфекционист региона Ирина Переладова не почувствовала ухудшения самочувствия.
"Прошла неделя, и никаких проблем после прививки нет. Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается", – рассказала Переладова.
По словам врача, ее коллеги после прививки тоже не ощутили негативных последствий для здоровья.
Губернатор Виктор Томенко записал видеобращение к жителям Алтайского края из больничной палаты.
Он рассказал, что ему пришли слова поддержки от тысяч людей. Это очень помогает ему сохранять нужный настрой на скорейшее выздоровление.
"Самочувствие немного улучшается и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе и в "Инстаграме". Это очень мощная позитивная энергия!!! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто все же заболел, как и я, – скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких", – говорит Томенко.
В связи с нарастающим числом заболевших COVID-19 Виктор Томенко еще раз обратился с призывом соблюдать все меры профилактики: масочный режим, социальную дистанцию и так далее.
Несколько баскетболистов БК "Барнаул" заразились коронавирусом. Матч 1/16 финала Кубка России с ПБК "Руна-баскет", который должен был состояться 4 октября, перенесли. Пока неизвестно на какое число. Напомним, до этого вспышка COVID-19 произошла в ХК "Динамо-Алтай".
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что все еще нельзя;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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