В Алтайском крае грузовик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Утром 13 октября в Бийском районе на 365-м километре Чуйского тракта грузовик сбил пешехода.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем автомобиля Hino Ranger, двигаясь со стороны Бийска в сторону села Верх-Катунского, наехал на 54-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту происшествия и выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как ранее сообщил amic.ru, 12 октября эвакуатор сбил 45-летнего жителя Барнаула, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы, но остался жив.