"Пускай лежат еще недельку". Барнаул в осенней листве

Суетится будничный город, шумит, перекатывается лязг красно-желтых трамваев. Сигналят нетерпеливые водители, торопясь сэкономить лишние секунды. Горожане спешат на работу, с работы, вновь на работу.
На это смотрит синими глазами королева-осень. Она в очередной раз замыкает привычный круг времени, готовится снять невыносимо пестрые одежды и перед сном сказать: все повторится, все вернется, обязательно опять вернется…
И мало что есть на свете красивее этих пестрых одежд. Стоит отложить всю эту тонну плавящей суеты хотя бы на пару минут и посмотреть, каким красивым бывает октябрь в Барнауле.
Комментарии
Какой красивый сквер у колеса обозрения, на который покушаются отельеры.
Для меня всегда была загадкой, зачем убирать опавшие листья из под деревьев? Вы что, умнее природы? Очевидно же что нет. Вот вещи которые давно надо прекратить в городах:
Побелка стволов деревьев
Варварская обрезка взрослых деревьев которая по какому то недоразумению у нас называется кронированием.
Уборка опавшей листвы из под деревьев.
Надо убирать, только весной.
Остальное правильно.
И ещё. Не поняли вы нифига! Автор себя как литературный автор показал, а не сабже-строчитель! Тут красота, романтика, поэзия прозы.... А вы?! Листья грести или не грести?..
Спасибо! Прекрасной вам осени!
14.10.2020 10:20
- гость -
Остальное не верно в корне.
Правда красиво. Надо же как мы ужн и не замечаем
Спасибо.
Новость "Пускай лежат еще недельку" и новость "Родным неделю не отдавали тело умершей от COVID-19 жительницы Барнаула", сочетаются как-то страшно..