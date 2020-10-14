"Пускай лежат еще недельку". Барнаул в осенней листве

Суетится будничный город, шумит, перекатывается лязг красно-желтых трамваев. Сигналят нетерпеливые водители, торопясь сэкономить лишние секунды. Горожане спешат на работу, с работы, вновь на работу.

На это смотрит синими глазами королева-осень. Она в очередной раз замыкает привычный круг времени, готовится снять невыносимо пестрые одежды и перед сном сказать: все повторится, все вернется, обязательно опять вернется…

И мало что есть на свете красивее этих пестрых одежд. Стоит отложить всю эту тонну плавящей суеты хотя бы на пару минут и посмотреть, каким красивым бывает октябрь в Барнауле.