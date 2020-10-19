В Алтайском крае вырос индекс заболевших коронавирусом

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19

Индекс заболевших в Алтайском крае на 19 октября достиг показателя 703,7 случая на 100 тысяч жителей. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Регион остается на четвертом месте в СФО и 28-м – в России среди субъектов с самыми благополучными показателями. Рост показателя за неделю составил 53,2, что на 10,6 единицы больше, чем на прошлой неделе.

Также за прошедшие семь дней суточное число новых случаев COVID-19 перешагнуло отметку в 170 подтвержденных диагнозов, а по итогам недели число заболевших COVID-19 в регионе превысило 16,5 тысячи.

Коэффициент распространения инфекции в Алтайском крае за неделю увеличился в меньшей степени, чем в среднем по Сибири и стране, где рост составит 58,5 и 70,1 пункта соответственно, достигнув на 19 октября 770,7 в СФО и 963,8 в России. Наибольший коэффициент в округе и второй в РФ сохраняетcя в Республике Тыва – 2658,9.