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Новости

Артем Дзюба обвинил россиян в неумении "переживать за своих"

, ИА "Амител"
По мнению футболиста, большинство соотечественников радуются поражениям российских спортсменов
Фото: uznayvse.ru

Фото: uznayvse.ru

Российский футболист, нападающий "Зенита" Артем Дзюба считает, что россияне не умеют правильно болеть за соотечественников. По его мнению, жители страны радуются поражениям своих спортсменов.

"Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так", – пожаловался форвард в интервью с "Матч ТВ".

Кроме того, Дзюба также отметил "странную черту" некоторых россиян – стремление принижать отечественные клубы. 

Свое мнение футболист высказал после матча "Зенита" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против римского "Лацио". Команда сыграла вничью.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.11.2020 12:44
АБОРИГЕН

Единственное что странное во всей этой футбольной истории, это заработки и бюджеты футбольных клубов. Жирновато как-то для деятельности с нулевым вкладом в реальный сектор экономики, а всё остальное лишь следствие.

5.11.2020 13:01
гость

А за кого я должен радоваться? За бездарностей которые прорвались на мировую арену не за свои таланты, а за откаты, за них что ли радоваться, а Дзюба?

5.11.2020 13:04
- гость -

Карманник-говорун

5.11.2020 13:04
- гость -

потому что у них ноги вставлены пятками в зад

за петушкову, ковшова, фетисова касатонова хомутова мы радовались

5.11.2020 13:05
- гость -

так оне сами шампанское пьют за поражение и все это за бюджетные бабасики

5.11.2020 13:05
- гость -

а за каких своих то? за тех которые мячик за 2-3 млн евро в год пинают и делают это среднепаршиво

5.11.2020 13:11
АБОРИГЕН

5.11.2020 13:05
- гость -
Табачок врозь как говорится.

5.11.2020 13:42
- гость -

Дзюба также отметил "странную черту" некоторых россиян – стремление принижать отечественные клубы.

ну со стороны виднее ж: 22 бегунка по полю и выиграть не могут..

5.11.2020 14:08
- гость -

Дзюба последнее время совсем сдулся..

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