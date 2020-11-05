Артем Дзюба обвинил россиян в неумении "переживать за своих"

Российский футболист, нападающий "Зенита" Артем Дзюба считает, что россияне не умеют правильно болеть за соотечественников. По его мнению, жители страны радуются поражениям своих спортсменов.

"Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так", – пожаловался форвард в интервью с "Матч ТВ".

Кроме того, Дзюба также отметил "странную черту" некоторых россиян – стремление принижать отечественные клубы.

Свое мнение футболист высказал после матча "Зенита" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против римского "Лацио". Команда сыграла вничью.