Артем Дзюба обвинил россиян в неумении "переживать за своих"

Российский футболист, нападающий "Зенита" Артем Дзюба считает, что россияне не умеют правильно болеть за соотечественников. По его мнению, жители страны радуются поражениям своих спортсменов.
"Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так", – пожаловался форвард в интервью с "Матч ТВ".
Кроме того, Дзюба также отметил "странную черту" некоторых россиян – стремление принижать отечественные клубы.
Свое мнение футболист высказал после матча "Зенита" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против римского "Лацио". Команда сыграла вничью.
Комментарии
Единственное что странное во всей этой футбольной истории, это заработки и бюджеты футбольных клубов. Жирновато как-то для деятельности с нулевым вкладом в реальный сектор экономики, а всё остальное лишь следствие.
А за кого я должен радоваться? За бездарностей которые прорвались на мировую арену не за свои таланты, а за откаты, за них что ли радоваться, а Дзюба?
Карманник-говорун
потому что у них ноги вставлены пятками в зад
за петушкову, ковшова, фетисова касатонова хомутова мы радовались
так оне сами шампанское пьют за поражение и все это за бюджетные бабасики
а за каких своих то? за тех которые мячик за 2-3 млн евро в год пинают и делают это среднепаршиво
5.11.2020 13:05
- гость -
Табачок врозь как говорится.
Дзюба также отметил "странную черту" некоторых россиян – стремление принижать отечественные клубы.
ну со стороны виднее ж: 22 бегунка по полю и выиграть не могут..
Дзюба последнее время совсем сдулся..