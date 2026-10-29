На Алтае мать ставила на горох и избивала сына за двойки и плохое поведение
Ребенка били руками, ногами и подручными предметами, угрожали и унижали
29 октября 2026, 08:37, ИА Амител
В Камне‑на‑Оби перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в систематическом жестоком обращении с сыном. Об этом информирует СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что на протяжении почти года — с июня 2025‑го по май 2026‑го — женщина регулярно применяла насилие к ребенку. В качестве поводов она называла плохое поведение мальчика и его низкую успеваемость.
По данным ведомства, мать избивала сына руками и ногами, использовала для побоев подручные предметы, угрожала ему, а также заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о фактах насилия стало известно, семью взяли на профилактический учет.
Женщине предъявлены обвинения по двум статьям: по п. "г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ближайшее время дело рассмотрит суд.
09:21:40 29-10-2026
С чего вы решили, что он плохо себя вёл?! Выносите в заголовок оправдание мерзостного поведения.
10:30:33 29-10-2026
конченная.
надеюсь, что ребенок морально восстановится, хотя бы частично.
11:44:18 29-10-2026
Трагати (10:30:33 29-10-2026) конченная.надеюсь, что ребенок морально восстановится, х... восстановится, еще любить очень свою мамашу будет. Только потом тк же будет себя вести по отношению к другим. ничего бесследно не проходит
11:48:00 29-10-2026
Гость (11:44:18 29-10-2026) восстановится, еще любить очень свою мамашу будет. Только по... скорее всего и мать его так же лупили в детстве
12:21:12 29-10-2026
Гость (11:44:18 29-10-2026) восстановится, еще любить очень свою мамашу будет. Только по...
есть те, у кого пещерное мировоззрение.
ребенка жаль.
дети приходят в тот мир, с договором, что он кому-то нужны и их ждут.
11:52:27 29-10-2026
Несчастные дети, рождающие у таких мам.
15:14:14 29-10-2026
Гость. (11:52:27 29-10-2026) Несчастные дети, рождающие у таких мам.... русский учите, научитесь правильно выражать свои хорошие мысли
12:12:47 29-10-2026
Есть такие деточки, до которых по-другому просто не доходит.
14:11:49 29-10-2026
Гость (12:12:47 29-10-2026) Есть такие деточки, до которых по-другому просто не доходит.... есть такие родители,которые двух слов связать не в состоянии,только кулаками махать
12:21:05 29-10-2026
А потом вырос Чикатило и Муханкин
12:33:49 29-10-2026
Подайте больше, а воспитывать не смейте. Или смейте. Всё равно отвечать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних будете
13:19:28 29-10-2026
Пересолили конечно, но горох средство старинное и действенное. Еще розги.