Ребенка били руками, ногами и подручными предметами, угрожали и унижали

29 октября 2026, 08:37, ИА Амител

Ребенок плачет / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Камне‑на‑Оби перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в систематическом жестоком обращении с сыном. Об этом информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что на протяжении почти года — с июня 2025‑го по май 2026‑го — женщина регулярно применяла насилие к ребенку. В качестве поводов она называла плохое поведение мальчика и его низкую успеваемость.

По данным ведомства, мать избивала сына руками и ногами, использовала для побоев подручные предметы, угрожала ему, а также заставляла стоять на коленях на рассыпанном горохе. После того как о фактах насилия стало известно, семью взяли на профилактический учет.

Женщине предъявлены обвинения по двум статьям: по п. "г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ближайшее время дело рассмотрит суд.