Такой день. Митинг в Барнауле и очереди в ГИБДД

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 7 ноября. Без коронавируса.

Вечером 5 ноября мужчина напал на магазин "Добрый" по адресу Змеиногорский тракт, 110/17. Угрожая ножом, он заставил продавца отдать четыре тысячи рублей. Подозреваемого задержали.

Волейболисты алтайского "Университета" проиграли команде "Локомотив-Изумруд". Матч высшей лиги "А" чемпионата России против команды "Локомотив-Изумруд" состоялся 6 ноября и завершился поражением барнаульцев со счетом 1:3.

В Барнауле отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Фотокорреспондент amic.ru побывала у памятника Ленину напротив здания правительства, где коммунисты решили почтить память революционера.

Жители Барнаула пожаловались на огромные очереди в ГИБДД при постановке автомобиля на учет. Из-за технических неполадок на "Госуслугах", автомобилистам приходится самостоятельно посещать ведомство.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о внесении изменений в закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год". Согласно поправкам, с 2021 года минимальная сумма для пожилых людей вырастет на 501 рубль и достигнет 9573 рублей.