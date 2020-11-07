Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 223

В Алтайском крае подтвердили еще 231 случай заражения коронавирусом, Виктор Томенко рассказал, что думает об отставке министра Попова, а в Минобразования обсуждают возможный переход на дистант. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 7 ноября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 20 799 человек.
Также за прошедшие сутки в Алтайском крае умерли еще 14 человек, зараженных коронавирусом. Семеро из них – от COVID-19. Общее число погибших достигло 856, из которых 423 скончались от коронавирусной инфекции, еще 431 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не планирует отправлять в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, несмотря на критику работы ведомства в соцсетях. Ситуация с пандемией в регионе, по мнению Томенко, находится под контролем властей.
В ближайшее время будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Однако все же существует проблема с перебоями поставок лекарств в аптеки, которую правительство пытается решить в том числе и на федеральном уровне.
В Министерстве образования Алтайского края прорабатывают вопрос ухудшения эпидемической ситуации по гриппу. Вероятно, что первые месяцы 2021 года школьникам придется учиться дистанционно.
Министр отметил, что в этом году в Алтайском крае отменят новогодние елки – по его мнению, это поможет несколько сдержать распространение гриппа.
Также Костенко рассказал, что результаты всероссийских проверочных работ показали негативное влияние дистанционки на качество знаний школьников. Продление каникул же приводит к сильному сокращению времени освоения программ, что также ухудшает результат.
За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфицирования достигло 8681.
В 116 случаях врачи зарегистрировали симптомы коронавирусной инфекции, в том числе в 11 – клинику пневмонии. Всего за время пандемии выздоровели 5994 человека, 181 – за прошедшие сутки.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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