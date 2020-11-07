Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 223

+231 случай заражения

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 20 799 человек.

Также за прошедшие сутки в Алтайском крае умерли еще 14 человек, зараженных коронавирусом. Семеро из них – от COVID-19. Общее число погибших достигло 856, из которых 423 скончались от коронавирусной инфекции, еще 431 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.