Барнаульский таксист украл дорогие украшения и кошелек у спящей пассажирки

В Барнауле таксист обворовал уснувшую пассажирку. Пока женщина спала, мужчина снял с нее золотые украшения, а также вытащил кошелек из рюкзака, в котором находились 9800 рублей.

По приезде в пункт назначения водитель разбудил горожанку. Ничего не подозревая, она вышла из автомобиля, а мужчина уехал. Однако вскоре потерпевшая обнаружила пропажу ценностей и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 109 680 рублей.

Позднее злоумышленника задержали. Он признался в содеянном и частично возместил ущерб путем возврата похищенного.

Суд признал дал ему 1 год и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, ему придется полностью возместить ущерб. Как отметили в краевой прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу.