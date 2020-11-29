Пожарные спасли человека из горящего подвала пятиэтажки в Барнауле

Вечером 29 ноября в Барнауле произошел пожар в подвале многоквартирного дома. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные краевого ГУ МЧС.

Возгорание случилось по адресу ул. Георгиева, 3. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 33 человек, в том числе двух детей.

Еще одного человека спасли из подвала — там горели сараи, он отравился продуктами горения.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Напомним, вечером 28 ноября пожарные потушили возгорание в жилой девятиэтажке на улице Попова. Тогда погибла женщина.