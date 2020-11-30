"Уши замерзнут". Путин призвал сибирских чиновников не снимать шапки на морозе

Президент России Владимир Путин во время видеосовещания по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области сделал замечание чиновникам, находящимся на морозе без шапок. В это время была ночь, а на улице – минус 20 градусов.
Как сообщают "Вести", в телемосте с главой государства участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор региона Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.
Как только Путин вышел на связь, они резко сняли шапки, на что президент обратил внимание и попросил госслужащих надеть головные уборы.
"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", – сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском.
Комментарии
"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут.
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Была у меня в 80-е норковая формовка за 300 рублей, шапка 500 стоила. Формовка до ушей не доходила. В -30 потрогаешь уши руками, согрел. Были и обморожения ушей. Это никак на простуду не влияло.
Демократия ведь объявлена по стране.А до чиновников не доходит.
Это раньше было:"Шапки долой - коли я говорю!"
Рабы, челядь, погань человеческая, шапки долой перед царем и челом бить, то есть мордой об мерзлую землю.
Шапки снимают только перед покойником. У этих чуйка сработала, живого мертвеца увидели.
Если есть мозги, то зимой можно их простудить. Нет, то нечего морозить.
Вождю не угодишь. А ежели бы шапки не сняли то головы могли потерять...
вспомнился анекдот. про шапку, *** и уши