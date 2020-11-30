"Уши замерзнут". Путин призвал сибирских чиновников не снимать шапки на морозе

Президент России Владимир Путин во время видеосовещания по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области сделал замечание чиновникам, находящимся на морозе без шапок. В это время была ночь, а на улице – минус 20 градусов.

Как сообщают "Вести", в телемосте с главой государства участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор региона Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

Как только Путин вышел на связь, они резко сняли шапки, на что президент обратил внимание и попросил госслужащих надеть головные уборы.

"Наденьте шапки, холодно – уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало", – сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском.