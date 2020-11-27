Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Сибири

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении "настоящей экологической беды" в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Как пишет РИА Новости, в городе долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", которое выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция и другие химические вещества. Предприятие прекратило работать в 2010 году из-за банкротства и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Прошедшим летом Путин поручил "Росатому" выполнить соответствующую программу. Исполнителем назначили предприятие "Федеральный экологический оператор", которое работает совместно с Минобороны, а именно с войсками радиационной, химической и биологической защиты и МЧС России.

"Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", – подчеркнул Путин во время совещания.

По словам главы государства, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.