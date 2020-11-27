Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Сибири

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении "настоящей экологической беды" в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Как пишет РИА Новости, в городе долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", которое выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция и другие химические вещества. Предприятие прекратило работать в 2010 году из-за банкротства и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Прошедшим летом Путин поручил "Росатому" выполнить соответствующую программу. Исполнителем назначили предприятие "Федеральный экологический оператор", которое работает совместно с Минобороны, а именно с войсками радиационной, химической и биологической защиты и МЧС России.
"Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", – подчеркнул Путин во время совещания.
По словам главы государства, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения.
Комментарии
А 10 лет с момента ликвидации комбината никакой катастрофы не было?!
Он бы лучше признал,что эту катастрофу он и спровоцировал,своим "гениальным" правлением. так противно видеть эти наглые лица,хвалящие себя и друг друга с экранов.а по факту угробивших страну ,в угоду своему брюху и карману
Отдали бы частники и этого не было.
27.11.2020 11:23
- гость -
А КПСС в 90-е занималась исключительно строительством. Да?
В 1998 году был закрыт цех ртутного электролиза № 2101 в технологическом цикле которого находилось около 200 тонн ртути. За период своей работы 1970—1998 гг. цех сбросил в окружающую среду около 1461 тонн тяжёлого металла, из них 60 тонн попали в Ангару. Объёмы шламонакопителей составляют более 1,7 млн тонн.
А что там с Бийским химкомбинатом? Всё ликвидировали? Или таки сидим на пороховой бочке?
кпсс кончилась вместе с ссср в 1991 и в 90-ые ничем не занималась
27.11.2020 12:15
- гость -
там Полиэкс земли взял. Ныне наблюдали химический туман над развалинами истории. Хорошо что лес не дает расползтись этой гадости на город.
P.S. а промзона хороша! В лучших традициях Семипалатинского полигона))
к чему идём всей страной, то и получаем.
капитализм или социализм?
27.11.2020 11:27
- гость -
Отдали бы частники и этого не было.
вот когда отдают частникам, именно такое и происходит.
27.11.2020 12:30
- гость -
кпсс кончилась вместе с ссср в 1991 и в 90-ые ничем не занималась
Ставленники в 90-х были все бывшие компартийцы.
27.11.2020 13:14
- гость -
они готовы были маскироваться под кого угодно, лишь бы при власти быть.
а в Китае КПСС и экономика прёт во все лопатки
Там совсем рядом химкомбинат в Ангарске. Производят отнюдь не розовое масло.
Ну, чЁ сказать Вам на прощанье? - если даже бытовые отходы не могут правильно утилизировать: "Желаю всем людям бессмертия и чтобы больше не размножались. Пусть сами расхлёбывают своё существование и не передают потомкам."
...Я замолкаю глядя в небеса...
И у него главное отрапортовать? Вона откуда всё идёт... Но народ то понимает, кто допустил, а потом промедлил..