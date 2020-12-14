В Горном Алтае объявили траур в связи со смертью спикера Госсобрания Владимира Тюлентина

Правительство Республики Алтай объявило 14 и 15 декабря днями траура в связи со смертью председателя Госсобрания Владимира Тюлентина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Хорохордин.
Организациям, расположенным на территории республики, рекомендовали отменить в дни траура развлекательные мероприятия и телепередачи. Помимо этого, на территории региона приспустят флаги.
Как ранее сообщал amic.ru, 13 декабря Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронят 15 декабря в селе Амур Усть-Коксинского района. Прощание состоится в сельском Доме культуры 15 декабря с 10:00 до 13:00.
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