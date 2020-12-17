Такой день. Пресс-конференция с Путиным и клятва для педагогов

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 декабря. Без коронавируса.

118 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула в ночь с 17 на 18 декабря. Из них 30 единиц МБУ "Автодорстрой" привлечет от сторонних организаций.

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Инцидент произошел 16 декабря около 17 часов.

Жительница Горно-Алтайска собрала почти миллион рублей для якобы больного ребенка с пороком сердца и оставила деньги себе. За четыре года в ее рассказы поверили 24 человека.

14 декабря экс-глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков приступил к отбыванию административного ареста за езду без прав. Юрист Игорь Сарычев с таким решением не согласен, поскольку у него есть документы, которые подтверждают, что Новикову нельзя находиться в камере.

В Шелаболихинском районе охотинспектор нашел труп лосихи и сообщил об этом в полицию. Правоохранители изъяли голову и фрагменты шкуры животного со сквозными отверстиями.

Почти в 70 культурных объектах Алтайского края прошел капитальный или текущий ремонт в 2020 году. Средства брали из краевого и федерального бюджетов в ходе сразу трех основных программ – "Культура малой родины", адресная инвестиционная программа и проект поддержки местных инициатив.

17 декабря на сессии Заксобрания депутаты в первом чтении приняли закон "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Причем материальную сторону данный законопроект не затрагивает: все действующие льготы сохраняются, а новые – не предусмотрены.

Очередная, 16-я по счету, пресс-конференция президента России растянулась на 4 часа 30 минут. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов. Владимир Путин за 270 минут успел рассказать о борьбе с коронавирусом, выборах в Госдуму, отравлении Навального, а также почему до сих пор не поставил прививку от ковида.