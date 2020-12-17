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"У нас океан проблем". Главное с большой пресс-конференции Владимира Путина

, ИА "Амител"
Яркие высказывания президента России
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Очередная, 16-я по счету, пресс-конференция президента России растянулась на 4 часа 30 минут. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов. Владимир Путин за 270 минут успел рассказать о борьбе с коронавирусом, выборах в Госдуму, отравлении Навального, а также почему до сих пор не поставил вакцину от ковида. Amic.ru собрал самые важные заявления президента.

О вакцинации

Владимир Путин заявил, что еще не ставил себе вакцину от коронавируса, "так как вакцины для моей возрастной группы пока нет". Президент пообещал обязательно сделать это, как только будет возможность.

Путин отметил, что отечественная вакцина эффективная и безопасная, но до сих пор не хватает "железа": производства, нужны заводы и оборудование. Все это будет наращиваться. В начале 2021 года в РФ будут доступны уже миллионы доз для массовой вакцинации.

О выборах в парламент в 2021 году

По оценке президента, выборы будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок к Конституции. "Отличия будут, парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства. Теперь Госдума принимает решение не только по председательству, но и по министрам. Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса", – прокомментировал Владимир Путин.

По его мнению, вопрос о сохранении в Госдуме "политических тяжеловесов" должны решать избиратели. Между тем Путин считает, что в следующем году можно ожидать международного вмешательства в российские выборы. "Мы это знаем, к этому готовимся. Мы сможем этому противостоять эффективно".

О системе здравоохранения

Президент не согласен с мнением, что отечественное здравоохранение не смогло справиться с пандемией коронавируса: "К таким масштабам, с которыми столкнулись, не готова оказалась ни одна система в мире, нет такой системы просто. По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. Далеко не все решено, но на момент начала пандемии мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда эта проблема придет к нам".

По словам президента, в стране смогли оперативно перепрофилировать учреждения и запустить систему переподготовки персонала, а также ввести выплаты врачам.

Также Путин подчеркнул: ему известно, что в некоторых регионах сейчас сталкиваются с проблемой нехватки лекарств. Однако это связано с логистикой, а с не производством.

О закрытии "алтайской" больницы

Президент обратил внимание на жалобу, поступившую, по его словам, из Алтайского края на закрытие Онежской центральной районной больницы.

"Обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Такое случается, к сожалению, и не редко, когда лечебное заведение или учебное заведение закрывается в небольшом населенном пункте, предполагая, что оно не рентабельно и так далее, – подчеркнул глава государства. – Но если людям некуда обратиться, то, имея в виду огромность нашей территории, это надо учитывать".

Позднее власти Алтайского края уточнили, что произошла техническая накладка: на территории региона нет Онежской центральной районной больницы, как и Онежского района. По данным пресс-службы главы Алтайского края, во время губернаторства Виктора Томенко никакие больницы не закрывались и закрытия не планируются.

О ситуации в экономике

Путин признал, что пандемия негативно отразилась на экономическом развитии страны. "У нас падение ВВП на 3,6%. Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США. В Великобритании, по-моему, под 9%", – привел статистику президент. "При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, <...> и все-таки море, этот океан, он во всем мире расплескался", – отметил глава государства.

Одновременно Путин надеется, что зарплата россиян к концу года все-таки подрастет. "Прошу сразу граждан на меня не сердиться, потому что то, что скажу, не соответствует ощущениям: реальная заработная плата, надеюсь, подрастет к концу года на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов, оно будет где-то около 3%", – назвал конкретные цифры Путин. Президент пояснил, что разница между этими показателями берется из-за падения доходов у индивидуальных предпринимателей и "всего, с чем это связано".

Также Путин обратил внимание на выросшую в стране безработицу – сейчас она находится на уровне 6,3%.

Об отравлении Навального и "зяте" Шамалове

Не обошлось на этой пресс-конференции и без ожидаемого многими вопроса, связанного с последними "разоблачениями" оппозиционера  Алексея Навального.

"Что касается этого пациента берлинской клиники, мы прекрасно понимаем, что это такое, это легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Но это же не значит, что его травить нужно. Ну если хотели бы, довели бы до конца. Трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до определенного уровня. Призываю все политические силы нашей страны руководствоваться интересами граждан", – высказал свою точку зрения президент.

Также Владимир Путин прокомментировал историю с журналистским расследованием вокруг бывшего мужа своей дочери – бизнесмена Кирилла Шамалова. "Прочитать этот материал невозможно, там все навалено в одну кучу, я до конца не дочитал. Постоянно пишут "зять президента", и в конце все-таки пишут, что это бывший зять. <…> Самое главное – неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, всплывают уши этого анонима <…>. Очевидно, что это Госдеп. Цель публикации понятна – это месть и попытка вмешательства во внутреннюю жизнь страны. Хочу обратиться к заказчикам таких материалов: нужно тем, кто заказывает, руководствоваться не соображениями мести, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения..." – резюмировал президент.

О бедности и ценах на продукты

По оценке Путина, сейчас 13,5% россиян живут за чертой бедности, это около 20 млн человек. "План борьбы с этим есть. К 2020 году нужно уйти к уровню 6,5% людей, живущих в бедности. Цель амбициозная, но реальная", – заявил глава государства.

Кромке того, президент выразил недовольство большой продуктовой инфляцией: "У нас за последние шесть лет рекордный урожай, а хлеб растет в цене, макароны в цене растут, это с какой стати?"

По оценке президента, причина в том, что на мировых рынках выросла цена и внутренние цены "начали подтаскивать к общемировым".

О президентских сроках

В очередной раз Владимир Путин прокомментировал обнуление президентских сроков, которое записано в поправках к Конституции: "Я для себя еще не принял решение, пойду ли я на выборы в 2024 году. Формально разрешение от народа есть, а делать или не делать – посмотрю".

Об открытии международных границ

Президент заявил, что туристы должны потерпеть и дождаться улучшения эпидситуации: "Как только врачи позволят – так и будут открыты границы". При этом  Путин отметил, что те деньги (35 млрд долларов), что россияне ежегодно тратят за границей, было бы неплохо направить на внутренний туризм.

О правительстве

После ноябрьской серии отставок в правительстве новых кадровых решений ждать не нужно, дал понять президент. "Никаких отставок и перестановок в кабмине не планируется. Правительство формировалось под стратегические цели и этим задачам отвечает. Меня все в работе правительства устраивает. У Михаила Мишустина тоже нет претензий к министрам", – резюмировал Путин.

О деле журналиста Ивана Сафронова

По мнению Путина, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова судят не за его журналистскую деятельность. "Это связано с достаточно длительным периодом работы советником Рогозина. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Самый большой грех, который у нас есть, – это предательство. Сдача закрытой информации иностранной спецслужбе – это предательство. Могу ему посочувствовать, если он оступился. Но если он довольно долгое время сознательно собирал информацию и передавал за вознаграждение, это говорит о его внутреннем содержании. Будет решать суд. Можно ли его простить и помиловать, это вопрос следующего этапа", – резюмировал президент.

О деле Фургала

Президент отметил, что с бывшим хабаровским губернатором ему было комфортно работать. Но судят сейчас экс-чиновника по очень серьезным обвинениям: "У меня были с ним добрые отношения. Он работал вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые: как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением конкурентов, там речь идет об убийстве людей. Следствие работает. Надо дать им возможность закончить работу и передать дело в суд".

Об отношениях с Западом

Путин не согласился с мнением иностранного журналиста, который заявил, что Россия несет ответственность за охлаждение отношений с Западом. "Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом, и буду делать все в ее интересах. В Косове парламент принял решение, и вы все это проглотили и сказали, что это демократично. В Крыму проголосовали, но вам это не нравится. За что вводите санкции против крымчан? Если это аннексия, то за что же их наказывать? Если это не аннексия, то надо признать, что это демократия. По сравнению с вами мы белые и пушистые. Вы не выполнили своих обещаний. Почему вы считаете, что мы придурки, что мы не можем анализировать элементарные вещи? Мы вынуждены реагировать", – заключил Путин.

О выплатах в 5 тысяч на семьи с детьми

В завершении пресс-конференции президент пообещал, что в качестве новогоднего подарка государство решило выплатить всем семьям, где есть дети до семи лет, по 5000 тысяч рублей. Причем выплата будет произведена на каждого ребенка.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.12.2020 21:17
BlackBoss

Главная пролемааааа это тыыыы
А также все твои дружкиииии!!!

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