В Алтайском крае число зараженных приближается к 30 тысячам. Поликлиники продолжают выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19, а на закупку рециркуляторов для школ выделили еще 89 млн рублей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 217 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 62 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 899 инфицированных, среди них 1954 ребенка.
Коронавирус перенесли уже 26 215 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 118 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2258 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Количество тяжелобольных – 478, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 131.
В регионе скончались уже 1345 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 715 случаях.
Барнаульские поликлиники продолжают выдавать лекарства от коронавируса тем, кто проходит лечение на дому.
"Новые поставки лекарств поликлиники заказывают по мере необходимости. По подсчетам главной медсестры, в поликлинике № 14 уже имеющихся препаратов хватит примерно до середины января. И это при том, что ежедневно наборы медикаментов получают по 30-35 горожан", – сказали в пресс-службе мэрии.
К распространению медикаментов присоединились волонтеры. За пять дней работы они развезли более 30 коронавирусных наборов. Доставка проходит бесконтактно.
На приобретение рециркуляторов для школ Алтайского края из регионального бюджета выделили еще 89 млн рублей.
"В конце зимы есть очень серьезные риски по заболеваниям ОРВИ и гриппу. Закупка дополнительного оборудования позволит обезопасить детей не только во время учебного процесса, но и во время проведения воспитательных мероприятий", – сказала глава отдела организации общего образования и оценочных процедур алтайского Минобрнауки Наталья Полосина.
Приборы будут использоваться и при проведении ЕГЭ.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О деньгах:
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
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О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
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О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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