Сколько заболевших в Алтайском крае 17 декабря?

Еще 217 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 62 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 899 инфицированных, среди них 1954 ребенка.

Коронавирус перенесли уже 26 215 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 118 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2258 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Количество тяжелобольных – 478, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 131.

В регионе скончались уже 1345 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 715 случаях.