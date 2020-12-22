Новый вид ночных бабочек на Алтае назвали в честь божества

Ученые открыли новый вид ночных бабочек в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АлтГУ. Отдаленно родственные виды этих насекомых распространены в Европе.
Это темная бабочка, которая летает по ночам. Ее гусеницы развиваются на диком луке. Назвали новый вид Dyspessa ulgen в честь демиурга Ульгеня – верховного божества в алтайской мифологии.
"Ученые провели детальный морфологический анализ и исследования ДНК собранных образцов и выяснили, что бабочки, обнаруженные на Алтае, представляют весьма удаленную линию от близких видов, распространенных в Европе", – уточняет издание.
Dyspessa ulgen относится к семейству древоточцев, получившему свое название по месту обитания гусениц – в древесине, толстых стеблях, корневищах и луковицах. Число видов из этого семейства в России насчитывает меньше 40.
Комментарии
назвали в честь божества
Дайте угадаю - первые две буквы "П" и "У" ?
Симпатюлька какая! И стоит как нынешние дамочки на фото