Новый вид ночных бабочек на Алтае назвали в честь божества

Ученые открыли новый вид ночных бабочек в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АлтГУ. Отдаленно родственные виды этих насекомых распространены в Европе.

Это темная бабочка, которая летает по ночам. Ее гусеницы развиваются на диком луке. Назвали новый вид Dyspessa ulgen в честь демиурга Ульгеня – верховного божества в алтайской мифологии.

"Ученые провели детальный морфологический анализ и исследования ДНК собранных образцов и выяснили, что бабочки, обнаруженные на Алтае, представляют весьма удаленную линию от близких видов, распространенных в Европе", – уточняет издание.

Dyspessa ulgen относится к семейству древоточцев, получившему свое название по месту обитания гусениц – в древесине, толстых стеблях, корневищах и луковицах. Число видов из этого семейства в России насчитывает меньше 40.