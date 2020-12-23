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Алтайские эсеры обсудили сокращение автобусных маршрутов с министром транспорта

, ИА "Амител"
В 2020 году межмуниципальных рейсов стало заметно меньше, и дело не только в пандемии

В Алтайском крае продолжает сокращаться количество межмуниципальных автобусных маршрутов. При это растет число жалоб и обращений. О доступности транспортного сообщения в регионе шла речь на встрече депутатов от фракции "Справедливая Россия" с министром Александром Дементьевым. Об этом сообщает сайт эсеров. На мероприятии также присутствовали муниципальные депутаты и жители отдаленных районов края, на которых отсутствие транспорта сказывается сильнее всего.

В Крутихинском районе четыре села (Долганка, Маловолчанка, Волчно-Бурла и Прыганка) с марта 2020 года оказались отрезанными от внешнего мира – прекратилось движение рейсового автобуса. С ноября 2020 года жители сел Солтонского района (Ново-Троицк, Тосток, Сузоп) порой не имеют возможности добраться даже райцентра, не говоря уже о Бийске. В Шипуновском районе муниципальные перевозчики отсутствуют. И этот список можно продолжать: Первомайский, Косихинский, Панкрушихинский, Угловский районы, указывают справороссы.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что власти в курсе этих проблем и пытаются найти пути их решения. В частности, рассматривается возможность включения в госпрограмму по модернизации и развитию инфраструктуры, формирования программы по субсидированию обновления подвижного состава автоперевозчиков и др.

Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов поинтересовался, насколько на сокращение сети маршрутов влияет качество дорожного покрытия межмуниципальных автодорог. Министр вынужден был признать, что и это одна из причин "оптимизации" автобусного сообщения.

Заместитель руководителя фракции СР в АКЗС Владислав Вакаев поднял такую проблему, как увеличение расходов граждан в связи с сокращением графика движения автобусов. Теперь селянам приходится нести дополнительные затраты на ночлег, отметил Вакаев.

Руководитель отделения СР в Косихинском районе, директор автовокзала Михаил Сашников убежден, что неправильно властям кивать на муниципалитеты, и напоминать им, что перевозки – это их полномочия. "Перевозчики работают в себе убыток и поэтому уходят с рынка. Им как воздух нужны субсидии и дотации, а муниципалитеты не имеют такой возможности. Нужно срочно решать эти вопросы именно на краевом уровне", – отметил он.

Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин поднял тему нелегальных перевозчиков, которые составляют конкуренцию официальным маршрутам. По его словам, в этом направлении никакой борьбы, кроме социальной рекламы на Барнаульском автовокзале, не ведется.

Подводя итоги встречи, Александр Молотов призвал власти качественнее и оперативнее решать проблемы с межмуниципальными перевозками.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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