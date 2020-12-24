Такой день. Выходной 31 декабря и учеба в сильные морозы

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае 24 декабря. Без коронавируса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко все же объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующий указ уже подписан.

В алтайских школах не будут отменять уроки из-за морозов, которые в конце этого месяца могут достичь минус 40 градусов. Однако родители вправе оставить ребенка дома, за прогул это не сочтут.

Еще один прорыв водопровода произошел в Барнауле. На этот раз потоки воды затопили проезжую часть на улице Шукшина.

Власти Барнаула опровергли существование памятника "суровой" Снегурочки, которая ужаснула пользователей интернета. Как оказалось, скульптура была установлена у здания городского автовокзала еще 10 лет назад, но от нее быстро избавились.

В восьми городах Алтайского края создадут антинаркотические отряды. Активистов будут учить бороться с запрещенными веществами на средства гранта губернатора.

На реализацию проекта по бесплатному горячему питанию в школах Алтайского края в 2021 году выделят около 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одноразового питания вырастет.

Более 160 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 25 декабря. Снег вывезут не только с главных улиц краевой столицы, но и многих других.

Автобус маршрута № 20 съехал в кювет в барнаульском поселке Лесном. По словам пассажиров, подобная ситуация происходит уже не первый раз.