В Барнауле закрывают еще один ковидный госпиталь, а жителей региона призывают отказаться от массовых мероприятий и отпраздновать Новый год в кругу семьи. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 216 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаулец. Теперь в регионе 31 410 инфицированных, в том числе 2050 детей.
Коронавирусом переболел 27 701 житель края. За минувшие сутки из больниц выписали 208 выздоровевших. В госпиталях лежат 2179 пациентов с коронавирусом и 1139 – с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 432 заболевших, 144 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончался 1441 человек c COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 792 случаях.
В полном объеме уже запустили гинекологическое, неврологическое и хирургическое отделения, в ближайшее время откроют терапевтическое. В помещении проводят санитарную обработку.
"Работа довольно объемная, мы приглашали специализированные бригады для ее проведения, это делают профессионалы. После этого коллектив все отмывает, проводится забор мазков на чистоту помещений, и только после этого в помещения попадают пациенты", – говорит Елена Можевикина, заместитель главного врача по медчасти горбольницы № 12.
Третью четверть в школах Алтайского края планируют начать в традиционном очном режиме. Однако гарантировать, что все классы с новогодних каникул будут учиться в таком формате, в региональном Минобрнауки не могут.
Как рассказала замглавы ведомства Галина Синицына, на базе Института цифровых технологий работает ситуационный центр, через который министерство наблюдает за распространением коронавируса и ОРВИ.
"По итогам второй четверти у нас всего чуть больше 1% классов периодически уходили на дистанционное обучение. В целом по краю 13-14 школ в разные моменты закрывались, из-за того что количество заболевших было больше 20%", – сказала Синицына.
В новогоднюю ночь нужно воздержаться от массовых мероприятий и встретить праздник в кругу семьи, считает Валерий Шевченко, главный внештатный инфекционист Алтайского края. Ведь заболеваемость COVID-19 еще не сошла на нет, а зимой всегда увеличивается количество пациентов с респираторными инфекциями.
"Если есть возможность обойтись без корпоративных мероприятий, то это станет самым предпочтительным вариантом. Ведь бокал шампанского под бой курантов в кругу семьи, прогулки на свежем воздухе и приятные воспоминания не только оградят нас от рисков заражения респираторными инфекциями, но и создадут особую теплую атмосферу праздника. Каждому из нас следует помнить, что достаточно лишь одного заболевшего, чтобы все присутствующие на мероприятии смогли заразиться и получить положительный тест на COVID-19", – сказал врач.
Чтобы не заболеть в новогодние праздники, Шевченко рекомендует чаще мыть руки, носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и следить за своим самочувствием.
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