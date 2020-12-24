Сколько заболевших в Алтайском крае 24 декабря?

Еще 216 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаулец. Теперь в регионе 31 410 инфицированных, в том числе 2050 детей.

Коронавирусом переболел 27 701 житель края. За минувшие сутки из больниц выписали 208 выздоровевших. В госпиталях лежат 2179 пациентов с коронавирусом и 1139 – с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 432 заболевших, 144 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончался 1441 человек c COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 792 случаях.