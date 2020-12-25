Город стоит. Барнаул сковали полуденные девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 25 декабря. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 14:30, на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 6 баллов (движение затрудненное).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский, Комсомольский и Строителей, а также улицы Власихинская, Челюскинцев, Гоголя, Партизанская и Малахова, переулок Ядринцева, Павловский тракт и шоссе Ленточный бор.

Дорожную ситуацию осложнили погодные условия – в Барнауле прошел обильный снегопад. Кроме того, приближается Новый год, следовательно, некоторые барнаульцы могут использовать обеденный перерыв для покупки подарков.