Город стоит. Барнаул сковали полуденные девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 25 декабря. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 14:30, на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).
Согласно статистике, по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 6 баллов (движение затрудненное).
В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский, Комсомольский и Строителей, а также улицы Власихинская, Челюскинцев, Гоголя, Партизанская и Малахова, переулок Ядринцева, Павловский тракт и шоссе Ленточный бор.
Дорожную ситуацию осложнили погодные условия – в Барнауле прошел обильный снегопад. Кроме того, приближается Новый год, следовательно, некоторые барнаульцы могут использовать обеденный перерыв для покупки подарков.
Комментарии
Никогда такого не было и вот опять!
В воскресенье и понедельник улицы пустые будут. Многие при -40 не заведутся.
ничего страшного не вижу. Строителей только до Красноармейского красная. Попова, Павловский - все без машин
В воскресенье будет город без иномарок!
у иномарок автозапуск, они и в -50 будут ездить
25.12.2020 15:07
гiсть
Строителей на выезд к Павлику с часу дня "подтупливал" примерно от Циолковского.
они и в -50 будут ездить
Стоять...
25.12.2020 15:16
гiсть
у иномарок автозапуск, они и в -50 будут ездить.
У меня автозапуск. Но зачем в -50 ездить? Пару дней можно на ОТ или такси. А еще лучше быть дома.
Пару дней можно на ОТ или такси.
Сколько раз вы в морозы пытались дождаться ОТ или такси? Вот только честно. Такси ждать от получасу минимум и стоимость вырастает в несколько раз по сравнению с обычными днями, а ОТ примерно столько же, но стоя на улице...
Машина должна стоять в гараже, там по любому теплее чем на улице, а не засорять дворы в жилых домах.
Новый год подходит. Снег выпал, мороз крепчает. Любой из этих поводов для барнаульских водителей дичайший стресс, после которого ехать быстрее 20 км/ч невозможно!
25.12.2020 15:16
гiсть
у иномарок автозапуск, они и в -50 будут ездить
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Образуется конденсат в мороз при автозапуске, который замерзает в выхлопной трубе.
25.12.2020 16:22
- гость -
Вот жешь, а мужики то не знали... Одну машину юзаю с 2007 года. Езжу практически каждый день, не смотря на погоду. Ночует в кирпичном гараже. Когда днем стоят морозяки машина на автозапуске по времени. За почти 14 лет ни разу конденсат не замерз... Что я делаю не так???
Кстати, для дубоголовых подсказка, конденсат это жидкость, она имеет свойство стекать вниз и через верхний край выхлопной трубы эта жидкость будет вытекать на "улицу". Чтобы "прочистить" глушитель достаточно немного погазовать.
и через верхний край выхлопной трубы
Поправка!!! через нижний конечно же!