Семь огромных обломков ракетоносителей нашли на Алтае в 2020 году

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

С начала 2020 года в Республике Алтай обнаружили семь фрагментов ракетоносителей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Три отработанные части обнаружили в Шебалинском районе в августе, четыре бака окислителя в Чемальском районе – в октябре.

"Обнаруженные крупные фрагменты вертолетом вывезены на подготовленную площадку, где проведена их идентификация, распилка на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки; мелкие фрагменты вывезены на автомобиле", – уточнили в ведомстве.

В местах обнаружения фрагментов специалисты провели замеры радиационного фона, а также отобрали пробы почвы и воды для определения несимметричного диметилгидразина и других загрязняющих веществ. Отклонений от допустимых гигиенических нормативов сотрудники ведомства не выявили.

Кроме того, для сравнения у сельчан отобрали пробы крови до запуска и после него. Они отправлены на анализ в ФБУН "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Роспотребнадзора Перми.

Напомним, в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет в Горном Алтае не опасны для экологии и населения. Тогда же в госкорпорации указали на то, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей, которые проживают вблизи падения ракетных частей.