Такой день. Обращение к Путину из-за цен на отопление и подросшие инвестиции в туризм

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 13 января.

Жители Горняка обратились к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на непомерно высокие тарифы на тепловую энергию. В квитанциях за декабрь 2020 года многие из них увидели суммы в размере 10-13 тысяч рублей.

В южной части Рубцовска временно ограничили подачу тепла. По данным мэрии, без отопления остались более трех тысяч человек. На устранение аварии направили бригаду РТЭК, которая закончила работы примерно к 13:30.

Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов снова попытается оспорить свою отставку, которая, по его мнению, была оформлена горсобранием депутатов незаконно. Как объяснил адвокат Омари Моисцрапишвили, ранее для апелляции клиент не имел возможности оплатить государственную пошлину, однако теперь проблема решена и вскоре может начаться процесс обжалования.

Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае в 2021 году составят порядка 1,18 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом – тогда сумма достигла 800 млн рублей.

Два автомобиля столкнулись на 78-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Топчихинском районе. В результате ДТП пострадал пожилой водитель, которого с травмами различной степени тяжести доставили больницу.