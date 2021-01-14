Заболевшего коронавирусом художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга актера Владимира Долинского.

"Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние, — уточнил Долинский. — Это коварная болезнь".

В конце января медики заявили, что Грачевский находится в реанимации городской клинической больницы № 52, и вся информация о его состоянии будет передаваться через родственников.

Ранее amic.ru писал, что 7 января в Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский.