В Барнауле прошли пикеты в поддержку Навального

Фото предоставлено Виктором Рау

Несколько одиночных пикетов в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционера Алексея Навального прошли в Барнауле 18 января.

Активисты вышли с плакатами на проспект Ленина и другие улицы краевой столицы. Они требовали отпустить борца с коррупцией на свободу, а причастных к его "отравлению" – наказать.

Ранее amic.ru писал, что выездное заседание суда в отделении подмосковной полиции удовлетворило ходатайство правоохранителей об аресте Навального на 30 суток.

Дожидаться судебного заседания по делу о "систематическом нарушении условий испытательного срока" блогер будет в СИЗО "Матросская тишина". Рассмотрение ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное назначено на 29 января.