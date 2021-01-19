Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова арестовали по подозрению в сливе информации для расследования об отравлении Навального. По мнению правоохранителей, Чупров передал посторонним данные из базы "Розыск магистраль", тем самым злоупотребив своими должностными полномочиями.

Как пишет РБК, следователи проверят, касается ли переданная старшим лейтенантом информация авиаперелетов лиц, названных в журналистском расследовании. На Чупрова его коллеги вышли, изучив запросы, которые поступали в базу данных "Розыск магистраль".

Сейчас полицейский находится под домашним арестом. По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

После ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. В ответ на это оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, а 18 января суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу и назначил ему 30 суток ареста.