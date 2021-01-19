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Новости

Российского полицейского подозревают в сливе данных для расследования Навального

, ИА "Амител"
По предварительной версии, страж порядка передал информацию о перелетах сотрудников ФСБ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова арестовали по подозрению в сливе информации для расследования об отравлении Навального. По мнению правоохранителей, Чупров передал посторонним данные из базы "Розыск магистраль", тем самым злоупотребив своими должностными полномочиями.

Как пишет РБК, следователи проверят, касается ли переданная старшим лейтенантом информация авиаперелетов лиц, названных в журналистском расследовании. На Чупрова его коллеги вышли, изучив запросы, которые поступали в базу данных "Розыск магистраль".

Сейчас полицейский находится под домашним арестом. По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

После ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. В ответ на это оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, а 18 января суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу и назначил ему 30 суток ареста.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.01.2021 14:57
- гость -

закладочников с хозяевами бы так ловили

19.01.2021 14:59
- гость -


19.01.2021 14:57
- гость -


Детям своим расскажи, что наркотики это кака. Не будет спроса не будет предложения.

19.01.2021 15:00
- гость -

капитализм - всё имеет свою цену...
например: Экономист США Том Титенберг - цена ребёнка, которой нужно управлять...

19.01.2021 15:00
- гость -

т.е. они подписываются что всё правда? ))))

19.01.2021 15:01
гость

Опозорились с арестом на весь мир! и не надо байки травить, теперь еще закон внесли освобождать чиновников за взятки, вот только причины настолько размыты ,что освобождать будут всех!

19.01.2021 15:02
- гость -

Навальный отработанная ступень, сливают, скоро появиться новый лидер - его жена, пиар вокруг пошёл. Новая Тихановская

19.01.2021 15:43
- гость -

Дык, эта, подтверждается преступление, коли мента арестовали?

19.01.2021 15:48
- гость - Дык, эта, подт

Подтверждается-то что были озвучены перемещения конкретных лиЦ! И только! Ни какого отношения к Навальному это не имеет! На этом и был расчет!

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