Такой день. Несанкционированный митинг и массовое ДТП в Барнауле

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 192 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 37 316 человек. Выздоровели 33 277 человек (+153 за сутки). Скончались 15 жителей региона.

В Барнауле и Бийске прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в краевой столице участие приняли 2 тыс. человек, из которых порядка 500 – на площади Советов. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

По данным "ОВД-Инфо", всего в регионе задержали 29 участников протестов: 20 в Барнауле и девять в Бийске. Позднее в приемную депутатов АКЗС от КПРФ поступила информация, согласно которой около 20 человек находятся в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления и оформления документов.

Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск после кафе "Грани Алтая". Две иномарки после столкновения выкинуло на обочину дороги. Предположительно, в аварии есть пострадавшие.

Другое столкновение произошло в Барнауле – на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой столкнулись шесть автомобилей. Проезд по данному участку дороги оказался временно перекрыт.