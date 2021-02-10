Чечня отменяет масочный режим в общественных местах

Чечня отменяет обязательный масочный режим и ограничения при въезде в регион, связанные с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", – сказал он.

Ранее об аналогичном решении сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Глава республики отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная и прогнозируемая, а в госпиталях свободна половина коек.