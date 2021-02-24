Ввод жилья в Алтайском крае в 2021 году упал в полтора раза

За первый месяц 2021 года в Алтайском крае построили на 55,9% меньше квартир, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Крайстата.

За январь в регионе в эксплуатацию ввели 211 квартир общей площадью 18,4 тысячи квадратных метров. При этом индивидуальные застройщики возвели 12,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 28,8% меньше, чем в прошлом году.

Всего ввод жилья вырос в 15 районах и трех городских округах. Наибольшие темпы прироста наблюдались в Залесовском (в 2,9 раза), Егорьевском (2,8) и Зональном (2,1) районах.

Напомним, в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.