"Рынок ожил". В Барнауле построят элитный ЖК рядом с мэрией

Подготовка участка на ул. Гоголя, 52, к строительству ЖК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.

Что известно о ЖК?

Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического. В жилом комплексе спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.

В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трех соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).

Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продает земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку.

По информации источников amic.ru, "Сибирия" не хотела сама осваивать участок, так как планировала избавиться от всех активов и уйти в другой регион. Однако площадку так никто и не купил: девелоперы посчитали, что участок слишком дорогой, а ЖК, который можно на нем построить, слишком маленький.

"Полтора месяца назад стало известно, что "Сибирия" намерена строить сама. Охранные зоны памятников архитектуры утвердили, небольшие юридические проблемы решили. Полтора года назад рынок был непонятный, цены 70-80 тыс. рублей за квадратный метр тогда не было. Поэтому вложения были сомнительными. Но сейчас компания почувствовала, что рынок ожил, можно заработать", – прокомментировал amic.ru один из девелоперов Барнаула.

Получить комментарий от представителей компании-застройщика на момент публикации материала не удалось.

Что известно о "Сибирии"?

Одним из руководителей компании называли барнаульского бизнесмена Сергея Мудрика, но сам предприниматель это отрицал. Однако в октябре 2017 года сайт администрации Барнаула опубликовал сообщение о реализации проекта туркластера "Барнаул – горнозаводской город", в котором Сергей Мудрик был указан как руководитель "Сибирии" (компания участвовала в реализации проекта).

"Сибирия" построила ЖК "Аквамарин" на ул. Приречной, сдала два дома в ЖК "Новая пристань" на ул. Промышленной. При этом строительство второй очереди (ул. Промышленная, 4) затянулось почти на год: дом планировали сдать в эксплуатацию летом 2019 года, но сдали в мае 2020. После этого компания выставила на продажу участок на ул. Промышленной, 6, где хотела возводить третий дом ЖК. Купила землю и сейчас строит на ней дом "Жилищная инициатива".

Источники в строительной сфере сообщили amic.ru, что сейчас компания хочет продать и площадку строящегося дома на ул. Юрина, 168к. Возводить 18-этажный ЖК "Сибирия" начала в 2018 году, но пока готовы лишь два этажа.