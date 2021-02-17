"Рынок ожил". В Барнауле построят элитный ЖК рядом с мэрией

Подготовка участка на ул. Гоголя, 52, к строительству ЖК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.
Что известно о ЖК?
Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического. В жилом комплексе спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.
В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трех соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).
Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продает земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку.
По информации источников amic.ru, "Сибирия" не хотела сама осваивать участок, так как планировала избавиться от всех активов и уйти в другой регион. Однако площадку так никто и не купил: девелоперы посчитали, что участок слишком дорогой, а ЖК, который можно на нем построить, слишком маленький.
"Полтора месяца назад стало известно, что "Сибирия" намерена строить сама. Охранные зоны памятников архитектуры утвердили, небольшие юридические проблемы решили. Полтора года назад рынок был непонятный, цены 70-80 тыс. рублей за квадратный метр тогда не было. Поэтому вложения были сомнительными. Но сейчас компания почувствовала, что рынок ожил, можно заработать", – прокомментировал amic.ru один из девелоперов Барнаула.
Получить комментарий от представителей компании-застройщика на момент публикации материала не удалось.
Что известно о "Сибирии"?
Одним из руководителей компании называли барнаульского бизнесмена Сергея Мудрика, но сам предприниматель это отрицал. Однако в октябре 2017 года сайт администрации Барнаула опубликовал сообщение о реализации проекта туркластера "Барнаул – горнозаводской город", в котором Сергей Мудрик был указан как руководитель "Сибирии" (компания участвовала в реализации проекта).
"Сибирия" построила ЖК "Аквамарин" на ул. Приречной, сдала два дома в ЖК "Новая пристань" на ул. Промышленной. При этом строительство второй очереди (ул. Промышленная, 4) затянулось почти на год: дом планировали сдать в эксплуатацию летом 2019 года, но сдали в мае 2020. После этого компания выставила на продажу участок на ул. Промышленной, 6, где хотела возводить третий дом ЖК. Купила землю и сейчас строит на ней дом "Жилищная инициатива".
Источники в строительной сфере сообщили amic.ru, что сейчас компания хочет продать и площадку строящегося дома на ул. Юрина, 168к. Возводить 18-этажный ЖК "Сибирия" начала в 2018 году, но пока готовы лишь два этажа.
Комментарии
Вот вам и связь банкрота с новыми активами! Взыскать все до копейки!
Что у нас за безобразие со строительством творится в городе?Лезут в историческую часть города с небоскрёбами,собрались застраивать ими территорию речного вокзала,лишив город самого этого вокзала.На такой реке и у такого большого города не будет речвокзала?Да это просто преступление.Кто этим занимается?Где меры прокурорского реагирования?Где все эти партии ,народные фронты и прочие движения за народное благо?Площадь Сахарова с тем же вопросом.Ради своих доходов готовы утыкать город один на одном этим уродством,не принимая ни в какое внимание здравый смысл и интересы горожан.
Они там же где и все.
17.02.2021 08:47
Афиноген
Что у нас за безобразие со строительством творится в городе?
Не строят - плохо, строят опять плохо, аэропорт мешает, торговые центры мешают, вам не угодишь. Живёте по принципу "Баба яга против"
"Сибирия не хотела сама осваивать участок, так как планировала избавиться от всех активов и уйти в другой регион" - очень жаль, что не свалила в другой регион, они умеют только уродовать исторический центр - Собрание, Чехов, Новая Пристань и т.п. совершенно неприемлемые в старом городе постройки. Валите откуда там приехали (из Читы Мудрики родом вроде).
17.02.2021 08:47
Афиноген
Завидно да?
17.02.2021 09:02 - гость -
А Вам всё это уродство нравится? Или Вы в доле?
Смотрю все считают лучше оставить там ту красоту которая есть, сейчас то там просто прекрасное место.
17.02.2021 09:16
- гость -
Нет, но и не повод громоздить очередной говноноводел.
17.02.2021 09:02- гость - А вы считаете лучше понатыкать 25эт и выше и будет прям красиво??? Есть такое понятие как панорама. А тут на речном построят 25 этажей и жители прям обрадуются такому виду, будут гулять и наслаждаться этой свечкой, вместо того, чтобы любоваться рекой ! Тут и ежу понятно, что застройщика только прибыли интересуют! То что касается вида-ему глубоко наплевать!
17.02.2021 09:27-дима. Панорама всем нравится. Купите дом аварийный, снесите его. Какая панорама откроется.
Только нет таких д....
Ответ гостю по поводу "Бабы Яги".Строить то надо в пользу а не во вред всем остальным.Кому станет лучше если мы лишимся исторической части города?Самое то интересное определяющее лицо города ,его изюминку и есть его историческая часть а не эта бетонная мертвечина.Кому станет лучше если мы все лишимся речвокзала и окружающей его окрестности?Кому станет лучше если вместо сквера на площади Сахарова встанет очередная безликая высотка,где и так уже перенаселение?Почему не строить ваши изыски за Комсомольским проспектом на территории частного сектора?Или мало подобных мест в городе?Так какого чёрта лезть туда ,куда вас не звали?Точно у нас в городе поселилась Баба Яга.Только с подобным подходом уродуется город.
17.02.2021 09:27
димаТут и ежу понятно, что застройщика только прибыли интересуют! То что касается вида-ему глубоко наплевать!
Аполитично рассуждаешь! Идёт целенаправленная политика впихивания населения в Барнаул для освобождения сельхозземель для других пользователей. Нам, неравнодушным к родному городу, нужно это понять и смириться с тем, что мы его потеряли. Знаю массу случаев, когда приезжие из сёл отработав в т.н. силовых ведомствах и приравненных к ним организациям, получали сертификат на жильё и оставались в чужом городе. Обратно они не вернулись. Если бы государство проводило мудрую политику, то все эти сертификаты были бы связанными. Т.е. его наполняли бы денежным содержанием если ты хочешь потратить деньги на приобретение жилья в родном селе. Но делается диаметрально противоположное. Землю в АК чистят. А дурачки летят сломив голову в город.
очень похожа статья на слить "чюдо" корреспондента с алтайпресс, Юлии Абрамкиной. Статья из серии одна бабушка на лавочке мне сказала, но не точно. Вроде их участок, а может не их, вроде руководитель, а может и нет. А проект вставили вообще с плесенью, даже не сделали себе труда узнать что строить то планируется. Так напишем чтоб народ взбодрить.
Вокруг элитного дома по вечерам будут элитные пробки (они и сейчас есть).
Кто там, Мудрик же говорил, "у кого нет миллиарда, пусть идут в .опу"?
И это он же проиграл в казино 60 млн 20 лет назад, все время ставя на повышение, но не фортануло?
А, не, про миллиард Полонский говорил, сорри.
Но в казино Мудрик в Барнауле жестко проигрался, легенды ходят
У нас Поток, Восточный жилые дома в плачевном состоянии, люди живут в опасности, что за центр то взялись? И так ведь места нет, уже читать невозможно о застройке такой города
- гость -
А, не, про миллиард Полонский говорил, сорри.
Но в казино Мудрик в Барнауле жестко проигрался, легенды ходят
Да не тот Мудрик-то в казино проиграл, покоится с миром он уже больше года. нам бы только
сплетни, простите, легенды собирать, оттого такие статьи нам подсовывают, что мы сами обманываться рады
Вчера у здания Речного вокзала была машина, которая исследует грунт((.
Увы мы ничего не можем сделать против денег и власти.