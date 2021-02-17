Среда, 17 Февраль, 10:48

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,29
€ 88,94
1°


4099323 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

"Рынок ожил". В Барнауле построят элитный ЖК рядом с мэрией

, ИА "Амител"
Проект дома пару лет пролежал в архиве

Подготовка участка на ул. Гоголя, 52, к строительству ЖК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось. 

Что известно о ЖК?

Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического. В жилом комплексе спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.

В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трех соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).

Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продает земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку.

По информации источников amic.ru, "Сибирия" не хотела сама осваивать участок, так как планировала избавиться от всех активов и уйти в другой регион. Однако площадку так никто и не купил: девелоперы посчитали, что участок слишком дорогой, а ЖК, который можно на нем построить, слишком маленький.

"Полтора месяца назад стало известно, что "Сибирия" намерена строить сама. Охранные зоны памятников архитектуры утвердили, небольшие юридические проблемы решили. Полтора года назад рынок был непонятный, цены 70-80 тыс. рублей за квадратный метр тогда не было. Поэтому вложения были сомнительными. Но сейчас компания почувствовала, что рынок ожил, можно заработать", – прокомментировал amic.ru один из девелоперов Барнаула.

Получить комментарий от представителей компании-застройщика на момент публикации материала не удалось.

Что известно о "Сибирии"?

Одним из руководителей компании называли барнаульского бизнесмена Сергея Мудрика, но сам предприниматель это отрицал. Однако в октябре 2017 года сайт администрации Барнаула опубликовал сообщение о реализации проекта туркластера "Барнаул – горнозаводской город", в котором Сергей Мудрик был указан как руководитель "Сибирии" (компания участвовала в реализации проекта).

"Сибирия" построила ЖК "Аквамарин" на ул. Приречной, сдала два дома в ЖК "Новая пристань" на ул. Промышленной. При этом строительство второй очереди (ул. Промышленная, 4) затянулось почти на год: дом планировали сдать в эксплуатацию летом 2019 года, но сдали в мае 2020. После этого компания выставила на продажу участок на ул. Промышленной, 6, где хотела возводить третий дом ЖК. Купила землю и сейчас строит на ней дом "Жилищная инициатива".

Источники в строительной сфере сообщили amic.ru, что сейчас компания хочет продать и площадку строящегося дома на ул. Юрина, 168к. Возводить 18-этажный ЖК "Сибирия" начала в 2018 году, но пока готовы лишь два этажа.  

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.02.2021 08:41
Гость

Вот вам и связь банкрота с новыми активами! Взыскать все до копейки!

17.02.2021 08:47
Афиноген

Что у нас за безобразие со строительством творится в городе?Лезут в историческую часть города с небоскрёбами,собрались застраивать ими территорию речного вокзала,лишив город самого этого вокзала.На такой реке и у такого большого города не будет речвокзала?Да это просто преступление.Кто этим занимается?Где меры прокурорского реагирования?Где все эти партии ,народные фронты и прочие движения за народное благо?Площадь Сахарова с тем же вопросом.Ради своих доходов готовы утыкать город один на одном этим уродством,не принимая ни в какое внимание здравый смысл и интересы горожан.

17.02.2021 08:59
- гость -

Они там же где и все.

17.02.2021 09:02
- гость -

17.02.2021 08:47
Афиноген
Что у нас за безобразие со строительством творится в городе?

Не строят - плохо, строят опять плохо, аэропорт мешает, торговые центры мешают, вам не угодишь. Живёте по принципу "Баба яга против"

17.02.2021 09:05
барнаулец

"Сибирия не хотела сама осваивать участок, так как планировала избавиться от всех активов и уйти в другой регион" - очень жаль, что не свалила в другой регион, они умеют только уродовать исторический центр - Собрание, Чехов, Новая Пристань и т.п. совершенно неприемлемые в старом городе постройки. Валите откуда там приехали (из Читы Мудрики родом вроде).

17.02.2021 09:11
- гость -

17.02.2021 08:47
Афиноген

Завидно да?

17.02.2021 09:11
- гость -

17.02.2021 09:02 - гость -
А Вам всё это уродство нравится? Или Вы в доле?

17.02.2021 09:16
- гость -

Смотрю все считают лучше оставить там ту красоту которая есть, сейчас то там просто прекрасное место.

17.02.2021 09:18
АБОРИГЕН

17.02.2021 09:16
- гость -
Нет, но и не повод громоздить очередной говноноводел.

17.02.2021 09:27
дима

17.02.2021 09:02- гость - А вы считаете лучше понатыкать 25эт и выше и будет прям красиво??? Есть такое понятие как панорама. А тут на речном построят 25 этажей и жители прям обрадуются такому виду, будут гулять и наслаждаться этой свечкой, вместо того, чтобы любоваться рекой ! Тут и ежу понятно, что застройщика только прибыли интересуют! То что касается вида-ему глубоко наплевать!

17.02.2021 09:35
Евгений

17.02.2021 09:27-дима. Панорама всем нравится. Купите дом аварийный, снесите его. Какая панорама откроется.
Только нет таких д....

17.02.2021 09:40
Афиноген

Ответ гостю по поводу "Бабы Яги".Строить то надо в пользу а не во вред всем остальным.Кому станет лучше если мы лишимся исторической части города?Самое то интересное определяющее лицо города ,его изюминку и есть его историческая часть а не эта бетонная мертвечина.Кому станет лучше если мы все лишимся речвокзала и окружающей его окрестности?Кому станет лучше если вместо сквера на площади Сахарова встанет очередная безликая высотка,где и так уже перенаселение?Почему не строить ваши изыски за Комсомольским проспектом на территории частного сектора?Или мало подобных мест в городе?Так какого чёрта лезть туда ,куда вас не звали?Точно у нас в городе поселилась Баба Яга.Только с подобным подходом уродуется город.

17.02.2021 09:40
Итальянец

17.02.2021 09:27
димаТут и ежу понятно, что застройщика только прибыли интересуют! То что касается вида-ему глубоко наплевать!

Аполитично рассуждаешь! Идёт целенаправленная политика впихивания населения в Барнаул для освобождения сельхозземель для других пользователей. Нам, неравнодушным к родному городу, нужно это понять и смириться с тем, что мы его потеряли. Знаю массу случаев, когда приезжие из сёл отработав в т.н. силовых ведомствах и приравненных к ним организациям, получали сертификат на жильё и оставались в чужом городе. Обратно они не вернулись. Если бы государство проводило мудрую политику, то все эти сертификаты были бы связанными. Т.е. его наполняли бы денежным содержанием если ты хочешь потратить деньги на приобретение жилья в родном селе. Но делается диаметрально противоположное. Землю в АК чистят. А дурачки летят сломив голову в город.

17.02.2021 09:51
гостинец

очень похожа статья на слить "чюдо" корреспондента с алтайпресс, Юлии Абрамкиной. Статья из серии одна бабушка на лавочке мне сказала, но не точно. Вроде их участок, а может не их, вроде руководитель, а может и нет. А проект вставили вообще с плесенью, даже не сделали себе труда узнать что строить то планируется. Так напишем чтоб народ взбодрить.

17.02.2021 10:04
- гость -

Вокруг элитного дома по вечерам будут элитные пробки (они и сейчас есть).

Кто там, Мудрик же говорил, "у кого нет миллиарда, пусть идут в .опу"?
И это он же проиграл в казино 60 млн 20 лет назад, все время ставя на повышение, но не фортануло?

17.02.2021 10:06
- гость -

А, не, про миллиард Полонский говорил, сорри.
Но в казино Мудрик в Барнауле жестко проигрался, легенды ходят

17.02.2021 10:40
Гость

У нас Поток, Восточный жилые дома в плачевном состоянии, люди живут в опасности, что за центр то взялись? И так ведь места нет, уже читать невозможно о застройке такой города

17.02.2021 10:41
гостья


- гость -
А, не, про миллиард Полонский говорил, сорри.
Но в казино Мудрик в Барнауле жестко проигрался, легенды ходят

Да не тот Мудрик-то в казино проиграл, покоится с миром он уже больше года. нам бы только сплетни, простите, легенды собирать, оттого такие статьи нам подсовывают, что мы сами обманываться рады

17.02.2021 10:46
гость

Вчера у здания Речного вокзала была машина, которая исследует грунт((.
Увы мы ничего не можем сделать против денег и власти.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
10:40
Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю 0
10:29
Пожарный извещатель спас алтайскую семью от гибели 0
10:15
Едут на ощупь. Откуда на улицах так много водителей, которые не видят дорогу и людей 0
10:08
Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем студенческих отрядов 0
09:54
В алтайском правительстве ответили на призыв смягчить антиковидные меры 3
09:42
Сокращенных сотрудников промпредприятий зовут на работу в Барнаул 2
09:30
Зубы на века. Где в Барнауле сделать красивую улыбку за один день 0
09:07
Генконсул Германии в Сибири хочет поставить вакцину "Спутник V" 0
08:49
Николай Студеный. Народные приметы и традиции 17 февраля 0
08:32
В Алтайском крае военные трижды за день перекроют движение 1
08:17
Сибирячка морит детей голодом, избивает их и пропивает пособия 10
08:01
Хлеба будет больше. Еще один алтайский комбинат стал участником нацпроекта 4
07:48
Случай на стройке. "Бессмертные" рабочие, которые не знают страха 5
07:33
"Рынок ожил". В Барнауле построят элитный ЖК рядом с мэрией 19
07:18
Госдума предложила блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений 9
07:02
"Как после войны". Алтайские кочегары показали свои условия работы 7
06:49
Дмитрий Песков заявил, что власти обсуждают перспективы продления льготной ипотеки 0
06:32
Родился в Китае, постигает дзен и верит в любовь. Как томский дворник покорил Сеть 1
06:16
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Лариса Кичанова 1
06:03
Мокрый снег и туман. О погоде в Алтайском крае 17 февраля 0
23:40
Такой день. Проверка чиновников из-за Ярового и надвигающиеся морозы 0
23:13
На Алтае мужчины избили знакомого, засунули его в погреб и устроили застолье 1
22:44
Ночью на очистку дорог от снега в Барнауле выйдет 121 единица техники 0
22:07
В Новосибирске молодой человек зарезал 18-летнего студента 2
21:46
Почти 270 млн рублей направили на строительство яслей-сада в Алтайском крае 0
21:09
На Алтае организатора ОПГ осудили за незаконные банковские операции 0
20:40
Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией 0
20:14
Барнаульцы рассказали о неочищенной парковке для инвалидов у одной из больниц города 2
19:40
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников 8
19:10
В Барнауле ребенок засунул руку в работающую электромясорубку 3
18:45
Украинский пенсионер пообещал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского 1
18:11
Кабмин выделит более 3,6 млрд рублей на развитие сел 2
17:55
В алтайском правительстве назвали предполагаемые даты вскрытия рек ото льда 0
17:43
Житель Алтая лишился газовой плиты и телефона, пока был без сознания 0
17:30
Очередные заморозки идут в Алтайский край 1
17:17
Более 100 книг передали в алтайский ковидный госпиталь 0
17:04
Экс-сотрудника МВД из Барнаула осудят за взятки и торговлю конфискованным алкоголем 1
16:51
Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 1
16:42
Алтайский бизнес-омбудсмен просит Виктора Томенко ослабить ковидные ограничения 5
16:31
Алтайский вахтовик пойдет под суд за нападение на полицейского 1
16:16
"Глухарь" приедет в Барнаул 3
16:03
Алтайские спортсмены завоевали золото на чемпионате Сибири по спортивной гимнастике 2
15:51
Врач-самозванец оставил пенсионерку без двух квартир в Москве 0
15:41
Мэрия Барнаула вернется к вопросу повышения цен на проезд в транспорте 29
15:29
СК проверит алтайских чиновников на халатность после аварии на ТЭЦ в Яровом 1
15:18
Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал свою вину в мошенничестве 14
15:05
Еще 15 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
14:54
Сироты могут остаться без квоты на поступление в вузы в 2021 году 6
14:43
Большинство российских фрилансеров зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц 1
14:35
"Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.