Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Чойского района.

За прошедшие сутки выздоровели 11 пациентов. За весь период в регионе выздоровели 16 097 человек.

"Всего проведено 186 306 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 257 проб", – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний предупредили население о долгосрочных осложнениях перенесенного коронавируса, которые могут затрагивать различные системы органов и быть весьма серьезными.