Всего один человек заболел ковидом в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили один случай коронавируса. Общее число заболевших в регионе выросло до 16 360, сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. Выздоровели за минувшие сутки 15 пациентов. Всего в регионе ковидом переболели 16 112 человек.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период в Республике Алтай зарегистрировали 200 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 180 – от коронавируса, а еще 20 – по иным причинам.