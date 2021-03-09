Такой день. Дефицит врачей в Алтайском крае и жесткое ДТП под Бийском

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 122 случая COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 44 681 человека, а количество смертей достигло 2438.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявил, что вопрос дефицита медиков в крае является одним из самых тяжелых в отрасли. При этом решить проблему с нехваткой кадров за год-два не получится, утверждает министр.

Жесткая авария произошла утром 9 марта в районе поворота на село Лесное под Бийском. Столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Спасателям пришлось разрезать иномарку, чтобы вытащить водителя. Как позднее выяснилось, в момент аварии за рулем легковушки находился военнослужащий контрактной службы.

Глава Третьяковского района Алтайского края Николай Каверин собирается уйти в отставку по собственному желанию. По данным СМИ, увольнение 62-летнего чиновника связано с состоянием его здоровья.

Суд признал высотку, возведенную "Барнаулкапстроем", пожароопасной. В результате злоключения дольщиков дома на Павловском тракте, 291, продолжаются.

40 участков дорог общей протяженностью 39,5 км отремонтировали в Барнауле за 2020 год по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На работы потратили более 1,2 млрд рублей.

Андрей Федоров стал заместителем главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. Ранее он занимал должность вице-мэра по городскому хозяйству. На этот пост назначили Сергея Пашковского.