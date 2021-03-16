Экс-глава алтайского Главстроя покинул пост замгубернатора Курской области

Бывший алтайский чиновник, первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко ушёл в отставку в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В должности замглавы областной администрации Набоко проработал чуть более двух лет. Свою карьеру он продолжит в Федеральном научно-исследовательском институте "Росдорнии".

Напомним, что до приезда в Курскую область Станислав Набоко руководил Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. В августе 2016 года чиновник покинул пост по собственному желанию.