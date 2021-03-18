Два пункта вакцинации от COVID-19 приостановили работу в Барнауле

В Барнауле мобильные комплексы для вакцинации против коронавируса у торговых центров "Весна" и "Пионер" временно приостанавливают свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

"Мобильные комплексы по вакцинации населения временно приостанавливают работу. Возле ТЦ "Весна" – с четверга, 18 марта, возле ТЦ "Пионер" – с субботы, 20 марта", – говорится на странице министерства в Instagram.

Когда площадки возобновят работу, пока неизвестно. В ведомстве пообещали сообщить об этом позднее.

Как пишет "Алтайская правда", причиной временного закрытия комплексов стала нехватка вакцины от COVID-19. При этом в поликлиниках Барнаула поставить прививку пока можно.

Ранее сообщалось, что из-за высокого спроса и перебоев с поставками на территории Алтайского края заканчивается вакцина от коронавируса. Ожидается, что новая партия препарата поступит в регион только в 20-х числах марта.

За прошедшие сутки в крае выявили 114 случаев COVID-19. Скончались ещё 11 пациентов.